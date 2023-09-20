"Россети Тюмень" направили более 30 млн руб. на модернизацию подстанции "Ловинская" в Югре

Питающий центр обеспечивает электроэнергией одноименное месторождение нефти, разработку которого ведет "Лукойл - Западная Сибирь"

ТАСС, 20 сентября. "Россети Тюмень" завершили реконструкцию высоковольтной подстанции "Ловинская" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Как сообщили в департаменте по связям с общественностью "Россети Тюмень", питающий центр обеспечивает электроэнергией одноименное месторождение нефти, разработку которого ведет "Лукойл - Западная Сибирь". Стоимость инвестиционного проекта составила 32,5 млн рублей.

"На объекте энергетики установили дополнительный модульный пункт управления с современным комплексом релейной защиты и автоматики (РЗА). Выполненное на микропроцессорной основе оборудование РЗА представляет собой комплекс автоматических устройств, которые в нештатной ситуации выявляют неисправный участок и, воздействуя на коммутационные аппараты, отключают данный элемент от энергосистемы", - сказано в сообщении.

Для надежной работы отходящих от питающего центра воздушных линий 110 кВ "Лазаревская - Хора" и "Лазаревская - Яхлинская" на подстанции смонтировали измерительные трансформаторы и высокочастотные заградители. Дополнительное оборудование обеспечит сбор и передачу информации о состоянии энергообъекта в микропроцессорные терминалы устройств РЗА.

"Россети Тюмень" непрерывно совершенствуют работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Модернизация подстанции позволила повысить надежность электроснабжения Ловинского месторождения в главном нефтедобывающем регионе России", - добавили в департаменте.