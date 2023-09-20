ПСБ переводит сервисы виртуализации на отечественную платформу

Решение серверной виртуализации zVirt разработано для управления виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации

ТАСС, 20 сентября. ПСБ переводит сервисы виртуализации IT-инфраструктуры, необходимые для работы банковских приложений, на импортонезависимую платформу zVirt от Orion soft.

Решение серверной виртуализации zVirt разработано для управления виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации. Система безопасного управления средой зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

"ПСБ в рамках реализуемой стратегии по импортозамещению продолжает оптимизировать собственные бизнес-процессы и переходить на российские разработки. Отечественное решение позволяет сохранить высокий уровень информационной безопасности и отказоустойчивости, соответствующий всем требованиям надежности. Благодаря бесшовному процессу миграции, клиенты совершают все операции в привычном режиме, не замечая никаких изменений", - рассказал Никита Шамрай, старший вице-президент - руководитель блока информационных технологий ПСБ.

"Orion soft продолжает развивать платформу zVirt, ориентируясь на запросы заказчиков и тенденции рынка в сегменте виртуализации. По всем ключевым параметрам наша система виртуализации сегодня сопоставима с зарубежными аналогами, при этом подходит для импортозамещения. По итогу завершения всех этапов проекта ПСБ получит надежное конкурентоспособное отечественное решение, соответствующее самым современным требованиям к системам виртуализации", - подчеркнул Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.