Генконсульство КНР в Екатеринбурге провело торжественный прием

Мероприятие посвящено 74-й годовщине со дня образования Китайской Народной Республики

ТАСС, 20 сентября. Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь провел во вторник торжественный прием в честь 74-й годовщины со дня образования КНР и установления дипломатических связей.

"С момента образования Китайская Народная Республика под руководством Коммунистической партии Китая сотворила два чуда - это долгосрочная социальная стабильность и быстрое экономическое развитие, особенно за последние 10 лет с момента вступления в новую эпоху развития. В первом полугодии этого года ВВП Китая увеличился на 5,5%, что является одним из лучших показателей среди крупнейших экономик мира", - сказал генеральный консул, отметив, что китайско-российская дружба имеет давнюю историю. Советский Союз был первым государством, признавшим и установившим дипломатические отношения с КНР.

"В марте наш председатель Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию и подписал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным два важных документа, излагающих планы долгосрочного развития отношений двух стран. С января по август объем торговли между Китаем и Россией увеличился на 32%, до $155 млрд. Ожидается, что в этом году целевой показатель в 200 млрд долларов будет достигнут раньше графика. В этом году сотрудничество нашего консульского округа с Китаем также вышло на новый уровень, КНР продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Уральского и Сибирского федеральных округов", - подчеркнул Цуй Шаочунь.

В мероприятии приняли участие представители руководства законодательной и исполнительной власти Свердловской области, МИД РФ, руководство города, деятели науки, культуры, СМИ, образования, бизнеса, представители политической, научной, образовательной и деловой элиты Урала.

Представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений двух стран. "Китайскую Народную Республику и Российскую Федерацию связывают крепкие узы дружбы. Как уже сказал генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге по поводу визита господина Си Цзиньпина весной этого года в Москву, это демонстрация наших дружеских, товарищеских взаимоотношений <…>. Что касается наших торгово-экономических взаимоотношений, то в прошлом году [товарооборот] достиг почти $200 млрд. За первое полугодие этого года товарооборот превысил уже аналогичный показатель прошлого года больше, чем на 40%, и я уверен, что в этом году 200-миллиардный рубеж мы преодолеем", - заявил представитель МИД РФ.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что сотрудничество КНР со Свердловской областью имеет крепкую, проверенную временем историю. "Наши страны связывают давние дружеские отношения, близкие исторические и культурные взаимосвязи", - сказала Бабушкина. По ее словам, межпарламентское сотрудничество уральского региона и КНР развивается с 2006 года, когда было подписано соглашение между Заксобранием и постоянным комитетом Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян. "Мы осуществляем межпарламентское сотрудничество с городом Харбином, это сотрудничество позволяет нам выработать единые подходы в развитии торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей <...>. Сегодня невозможно двум крупным державам, которые имеют возможность влиять на геополитическую ситуацию, быть раздельно", - сказала председатель областного парламента.

Заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов зачитал обращение главы региона Евгения Куйвашева. "Уважаемый господин Генеральный консул, поздравляю вас, представителей дипломатической миссии, весь китайский народ с государственным праздником - Днем образования Китайской Народной Республики, а также с очередной годовщиной установления дипломатических отношений с РФ <…>. Правительство Свердловской области придает большое значение выстраиванию долгосрочных региональных связей и укреплению стратегического партнерства с провинциями КНР. У нас успешно реализуются проекты в металлургии, обрабатывающем производстве, изготовлении медицинского оборудования и других [сферах]", - говорится в обращении губернатора Свердловской области.

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева зачитала приветствие главы региона Алексея Текслера. "На протяжении многих лет Китайская Народная Республика является одним из основных торгово-экономических партнеров Челябинской области. Наши отношения отличает высокий уровень взаимного уважения, доверия и поддержки, что служит залогом дальнейшего развития плодотворных и взаимовыгодных связей. Убежден, что активное и тесное взаимодействие Генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге будет и впредь способствовать сближению наших народов и успешной реализации потенциала российско-китайского межрегионального сотрудничества", - говорится в приветствии губернатора.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил дружеские связи уральского мегаполиса с китайскими городами. "У Екатеринбурга немало надежных партнеров среди китайских городов. Только в прошлом году мы провели 14 совместных мероприятий в сфере культуры и развития городской инфраструктуры. В этом году - уже 16. Официальные делегации четырех китайских городов - Гуанчжоу, Цицикар, Сиань и Чэнду - совсем недавно посетили торжественные мероприятия в честь 300-летия Екатеринбурга. Нас объединяет стремление к новым горизонтам развития и комплексный подход к реализации двусторонних проектов", - сказал Орлов.

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров сообщил, что вопросам взаимовыгодных связей в сфере образования был посвящен отдельный раздел в совместном заявлении, подписанном лидерами государств в марте этого года. "Вузы Свердловской области, следуя тем установкам, которые дают наши лидеры, поддерживают очень тесные связи с Китайской Народной Республикой. Только Уральский федеральный университет поддерживает такие контакты с 48 университетами Китая. У нас учится 1,5 тыс. студентов из КНР <…>. Мы реализуем большое количество научных проектов <…>. В наших ближайших перспективах открытие совместного университета, где будет учиться до 10 тыс. китайских студентов", - сказал Кокшаров.

КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области, лидер по объему товарооборота. Генконсульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. С 6 февраля 2020 года генконсульство КНР возглавляет Цуй Шаочунь.