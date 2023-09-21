В Югре откроется выставка "Сургут. Нефть и Газ - 2023"

XXVIII Международная специализированная технологическая экспозиция стартует 27 сентября

ТАСС, 21 сентября. XXVIII Международная специализированная технологическая выставка "Сургут. Нефть и Газ - 2023" стартует 27 сентября в Сургуте, сообщили организаторы.

"На выставке будут продемонстрированы новейшие разработки в области добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. Мероприятие станет важной площадкой для встречи и обмена опытом между представителями нефтегазовой отрасли, компаниями-производителями и потенциальными инвесторами. По статистике прошлого года за три дня выставку посетило более 20 тыс. гостей. Среди них может оказаться ваш потенциальный партнер, поскольку более 75% посетителей - специалисты нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний", - сказано в сообщении.

Организаторы отмечают, что главным событием выставки станет центральная панельная сессия "Импортозамещение в нефтегазовом сервисе: Новые вызовы и стратегические пути развития". Она пройдет 27 сентября. В ее повестке - новые вызовы и возможности импортозамещения, развитие отечественных технологий для замещения импорта. "Спикеры также обсудят проекты и исследования, способствующие повышению эффективности и конкурентоспособности российской нефтегазовой промышленности", - отмечается в сообщении.

В рамках выставки состоится генеральная закупочная сессия для нефтесервисных компаний региона. "Это презентация технологий, оборудования, комплектующих отечественного производства для импортозамещения в нефтегазовом комплексе, применение которых позволит качественно улучшить разведку, разработку и эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений", - сообщили организаторы, добавив, что во время закупочной сессии у производителей будет возможность демонстрации продукции или услуг профильным руководителям и экспертам крупных нефтегазовых предприятий региона. Также они смогут обсудить условия перспективного сотрудничества и провести предварительные прямые переговоры по вопросам закупки представленной продукции или услуг.

"Еще одним актуальным событием станет молодежная ярмарка вакансий, на которой студенты и молодые югорчане смогут найти работу в нефтегазовом секторе", - отмечается в сообщении.

Организатор XXVIII Международной специализированной технологической выставки "Сургут. Нефть и Газ - 2023" (12+) - АО "Окружной Выставочный Центр "Югорские Контракты". Выставка проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ПАО "Сургутнефтегаз", администрации Сургутского района, администрации города Сургута, Торгово-промышленной палаты Югры.