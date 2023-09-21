В Санкт-Петербурге стартует XXIII международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2023

За два дня форума состоится шесть круглых столов на актуальные для коммуникационной сферы темы при поддержке АКОС, Код безопасности и Росатом квантовые технологии

ТАСС, 21 сентября. Сегодня в Санкт-Петербурге начинает работу двухдневный международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2023, который ежегодно организовывает агентство SPN Communications. Гранд Отель Европа станет главной коммуникационной площадкой для представителей топ-менеджмента крупных компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, государственной власти и СМИ.

Программа отражает актуальные коммуникационные тенденции в России и трудности, стоящие сегодня перед профессиональным сообществом. В этом году ведущими темами для обсуждения стали трансформация коммуникационного рынка, изменения в мире digital, новые вызовы для бизнеса, а также переживания и прогнозы на тему взаимодействия с ИИ.

Центральными событиями форума станут пленарные заседания первого и второго дня, в которых примут участие генеральный директор агентства SPN Communications Андрей Баранников, президент РАСО Евгений Минченко, директор по B2B-маркетингу и бизнес-коммуникациям Ozon Мария Заикина, генеральный директор Аргументы и Факты Руслан Новиков, председатель правления и директор Фонда Росконгресса Александр Стуглев, автор Telegram-канала "Лобушкин" Георгий Лобушкин и другие лидеры отрасли.

Важным событием первого дня форума является дискуссия "Репутация - наше все. Как ее не потерять и приумножить бизнесам, государству и обществу" при поддержке Центра управления репутацией. Среди спикеров - руководитель управления по взаимодействию с общественными организациями Российского Общества "Знание" Алексей Ветлугин, директор по коммуникациям АНО "Россия - страна возможностей" Сергей Коляда, старший директор по коммуникациям и директор центра бренд-медиа НИУ ВШЭ Андрей Лавров и другие эксперты.

Во второй день участников форума ожидает не менее содержательная дискуссия "Код от сердца: как IT использует искусственный интеллект, чтобы сделать жизнь проще и безопаснее, и как коммуникаторы влюбляют в него людей" при поддержке Авито, в рамках которой спикеры обсудят способы, с помощью которых IT-индустрия использует искусственный интеллект, чтобы упростить и обезопасить жизнь. CDO Авито Андрей Рыбинцев подчеркнул: "Развитие технологий искусственного интеллекта и data science - стратегический приоритет передовых онлайн-платформ, который помогает нам творить магию "под капотом" привычных массовых сервисов".

За два дня форума состоится шесть круглых столов на актуальные для коммуникационной сферы темы при поддержке АКОС, Код безопасности и Росатом квантовые технологии.

21 сентября вечером состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии по коммуникациям PROBA Awards, где станут известны победители премии 2023 года.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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