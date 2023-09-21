Свердловские власти обсудили развитие проекта Единой социальной карты до 2025 года

Проект карты "Уралочка" реализуется по инициативе губернатора Свердловской области на базе национальной платежной системы "Мир"

ТАСС, 21 сентября. Представители власти Свердловской области обсудили на координационном совете основные направления развития проекта "Единая социальная карта на 2024-2025 годы". Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

Указ губернатора Свердловской области "О Единой социальной карте" был издан 13 ноября 2018 года. Этот проект реализуется на базе национальной платежной системы "Мир". Для карты выбрано название "Уралочка".

"Под председательством [председателя заксобрания] Людмилы Бабушкиной состоялось заседание координационного совета по внедрению механизма оказания отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Свердловской области, посредством Единой социальной карты. В заседании принимали участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Валерий Чайников", - говорится в сообщении.

Генеральный директор ООО "САПФИР-ЭКСПЕРТ" Павел Ведерников и министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков сообщили о круге вопросов, которые необходимо решить для расширения функционала "Уралочки" в части виртуализации (в частности, по записи виртуальной карты на мобильный телефон), о работе по запуску медицинского приложения, интеграции "Уралочки" с автоматизированной системой учета потребителей детского питания.

Региональный министр социальной политики Андрей Злоказов и министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков рассказали о планах организации с помощью карты льготного проезда на междугороднем автобусном и пригородном железнодорожном транспорте.

"Чтобы решить весь круг задач, необходимо работать активно, эффективно, быстро. Предлагаю проводить такие заседания Координационного совета раз в два месяца", - цитирует пресс-служба Бабушкину.