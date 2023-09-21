В Сочи наградили победителей премии "Золотая стратегия"

После конкурсного отбора заявок финалисты боролись в восьми "проектных" и трех "персональных" номинациях

ТАСС, 21 сентября. Союз журналистов России объявил победителей премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия". Церемония награждения лауреатов прошла в Сочи в Зимнем театре.

После конкурсного отбора заявок финалисты боролись в восьми "проектных" и трех "персональных" номинациях.

Победителем в номинации "Развитие территорий" стал департамент информационной политики администрации губернатора Пермского края, представивший проект "Пермь-300. Все реально!".

Стратегом года признали Михаила Харламова из Сбера, который стал автором проекта "Путешествуй по России". В номинации "Антикризисный PR" премию присудили правительству Омской области за проект "С Донбассом в сердце", а Первооткрывателем года жюри признало сотрудницу объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарью Лебедеву.

Команда ПАО "ВымпелКом" и Brand Analytics объявлена "Коллаборацией года" с проектом "Рейтинг искусственного интеллекта 2022". В категории "Общественно значимые проекты" победило издание "Петербургский дневник". А МАУ "ИИЦ Вологда-Портал" присудили премию в номинации "Корпоративные медиа".

Также на церемонии наградили ООО "Веб Дженерейшн Групп" за экосистему "Норникеля" в Telegram. Проект был признан лучшей коммуникационной стратегией.

"Журналистика - это такая сфера, где человек ощущает свою важность и полезность именно тогда, когда происходят события, требующие немедленной реакции читателя. Я знаю по собственному опыту, что за журналистскую работу не получаешь сразу аплодисментов, как актеры в театре после спектакля. Тем приятнее, когда этот ответ - от людей на улице, коллег и специалистов. Я считаю, что вы делаете исключительно важное дело, и эти награды подтверждение того, что вы очень и очень нужны", - заявил в ходе церемонии председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

"Спасибо за такую оценку нашей совместной работе. Это показательный пример, как эффективно выстраивать коммуникацию между властью и журналистикой", - поделилась руководитель управления информации и общественных связей Администрации Вологды Анна Санкина.

"Принято считать, что креатив - это не про органы власти. Мы сегодня доказываем, что это не так", - сказала представитель Департамента информационной политики Администрации губернатора Пермского края Вероника Кушнарева.

Премию "Золотая Стратегия" учредил Союз журналистов России в 2023 году. Она призвана способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг, профессиональной деятельности коммуникационных агентств, формировать представление о многогранности современных общественных коммуникаций. Название премии придумал искусственный интеллект.

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