Фильм "Часы для Веры" представили на семинаре в Центральном Доме Российской Армии

Прикладное значение кинокартины было высоко оценено руководством Художественного совета при Минобороны России

ТАСС, 21 сентября. В Центральном Доме Российской Армии 20 сентября был проведен методический семинар со специалистами культурно-досуговой работы Вооруженных Сил РФ на тему: "Методика и практика культурно-досуговой работы Вооруженных Сил Российской Федерации". Открыл его директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный. На семинаре были подняты очень важные темы планирования культурно-досуговых мероприятий для военнослужащих в области театра, литературы, живописи и кино.

Об уникальности России, сила которой зиждется на крепкой духовной основе, говорил депутат Государственной Думы РФ, актер театра и кино, певец, музыкант, педагог народный артист РФ Дмитрий Певцов. Он приводил в пример подвиги народа, деятелей культуры в годы Великой Отечественной войны, которые нашли продолжение в сегодняшних днях.

Военно-патриотический фильм "Часы для Веры" представили продюсер фильма Игорь Рыбак и режиссер Максим Горяинов. Прикладное значение этой картины было высоко оценено руководством Художественного совета при Минобороны России. В рамках мероприятия обсудили механизм взаимодействия киностудии и Департамента культуры Минобороны в процессе производства кинофильмов патриотической и военной направленности. Также был согласован премьерный показ фильма "Часы для Веры" в Центральном Доме Российской Армии, он состоится в октябре 2023 года и передача фильма в фонд Минобороны для показа кадетам, курсантам, солдатам и офицерам.

О сегодняшнем дне центрального военного учреждения, его многоплановой деятельности участникам семинара рассказал начальник ЦДРА заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко.

В ходе мероприятия прошла видеоконференция со специалистами культурно-досуговой работы Вооруженных Сил РФ. В видеоконференции приняли участие специалисты учреждений культуры Восточного, Центрального, Южного, Западного, Балтийского, Тихоокеанского флотов и других учреждений культуры. Также на мероприятии работали юнкоры ЦДРА при поддержке главного штаба Юнармии.

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