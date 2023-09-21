АСПОЛ и МГПЦ "Полюса Земли" провели очередной этап проекта "Встреча поколений"

За два дня в Проекте приняли участие более 350 учащихся

ТАСС, 21 сентября. Очередной этап культурно-массового, просветительского проекта "Встреча поколений" состоялся 16-17 сентября в Москве на площадке экспозиционно-просветительского комплекса, включающего мемориальный музей Ю.А. Сенкевича, выставочный зал и рабочий кабинет А.Н. Чилингарова, а также "Арктический сквер". Мероприятие было приурочено к 110-летию со дня открытия архипелага Северная Земля.

За два дня в Проекте приняли участие более 350 учащихся 7-8 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, воспитанники кадетских корпусов, детских домов, юнармейцы. Познавательные лекции для ребят провели участники арктических и антарктических экспедиций, ученые, ветераны-полярники, а также представители крупных компаний, работающих за полярным кругом.

В адрес участников просветительского проекта "Встреча поколений" поступило обращение от Президента России Владимира Путина. "Считаю ваш просветительский проект актуальной, востребованной инициативой. Он объединяет школьников, воспитанников кадетских корпусов, юнармейцев, знакомит их с романтикой Севера, арктическими профессиями, историей покорения Полюсов нашей планеты. И конечно, предоставляет широкое поле возможностей для раскрытия творческого потенциала ребят и их талантов, помогает выбрать свой путь в жизни, обрести друзей и единомышленников", - говорится в обращении Путина.

Исполнительный директор МОО "Ассоциация полярников" Алексей Минкин обратился к участникам Проекта с посланием от специального представителя Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президента Ассоциации полярников Артура Чилингарова: "Отрадно видеть, что масштабное мероприятие вновь собрало столько неравнодушных и заинтересованных ребят в одном месте. Насыщенная программа позволит ближе познакомиться с профессиями, которые наиболее востребованы в Арктике и Антарктике, новейшими технологиями, которые успешно применяются сегодня за полярным кругом".

Первый вице-президент Ассоциации полярников Михаил Слипенчук провел для детей лекцию о том, насколько Арктика важна для России, а также напомнил школьникам происхождение названий "Арктика" и "Антарктика". "Люди, которые там проживают, - герои. Полярники - это особенные люди. Способных там работать мало, надо иметь сильный характер. Поэтому сегодня крайне важно воспитывать подрастающее поколение так, чтобы они полюбили и свою судьбу срастили с Арктикой. Сегодняшнее мероприятие - первый шаг к этому", - сказал Слипенчук.

"Очень интересно узнать что-то новое об Арктике, что она занимает 20% территории России. Что даже в тех местах, где нет растительности и животных, живут люди и работают там. Немного задумывался, чтобы исследовать Арктику, побывать там хоть раз в жизни и на ледоколе отправиться туда, чтобы узнать что-то новое об этом материке", - поделился впечатлениями участник Проекта Денис Чангин.

После общих лекций подростки проходили квесты, квизы и викторины. По итогам испытаний начислялись баллы.

Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, станут победителями Проекта, отправятся на знакомство с арктическими профессиями в Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" и посетят ледокол.

Информация о победителях будет размещена на официальном сайте и в социальных сетях АСПОЛ.

Возрастное ограничение мероприятия: 0+.