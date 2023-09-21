ВМЗ представил преимущества термомеханической обработки проката для мостостроения

Обновленный ГОСТ разрешил использовать новые технологии выпуска проката, которые позволят снизить стоимость строительства мостов

ТАСС, 21 сентября. Применение термомеханической обработки при производстве толстолистового проката для мостостроения позволит ритмично и стабильно обеспечивать высококачественным стальным продуктом растущий рынок отечественного мостостроения. Об этом рассказал к. т. н., курирующий развитие технологий и продуктов Выксунского металлургического завода (ВМЗ) Павел Степанов на конференции "Дорожное строительство в России. Мосты и искусственные сооружения", которое проходит в Санкт-Петербурге 21-22 сентября.

"Павел Степанов отметил, что широкое применение проката в термомеханически обработанном состоянии (после контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением) может вывести мостостроение на новый уровень. За счет менее энергоемкого технологического процесса производства и особенностей технологического цикла можно сократить себестоимость проката и сроки его поставки. Эти факторы позволят снизить стоимость проектов по строительству мостов при сохранении всех эксплуатационных характеристик. Он добавил, что прокат в термомеханически обработанном состоянии имеет лучшую свариваемость благодаря снижению углеродного эквивалента, что обеспечит высокую прочность мостовым конструкциям. Это подтвердили квалификационные испытания, проведенные про программе Минстроя и Минтраса", - сказано в сообщении пресс-службы предприятия.

Павел Степанов напомнил, что с 2022 года в России действует обновленный ГОСТ 6713-2021 "Прокат из конструкционной стали для мостостроения. Технические условия", который гармонизировал подходы к регламентированию технических условий к металлургической продукции. "В части технологии производства ГОСТ 6713 не меняли 47 лет, вплоть до 2022 года. По сути, прокат для мостостроения выпускали с учетом технических возможностей металлургических предприятий, которые были актуальны на начало 1970-х годов, научные и технические наработки последних 50 лет не учитывались. Например, сейчас на нашем заводе в Нижегородской области установлен один из самых передовых в России толстолистовых станов. Автоматизированная система управления оборудованием позволяет за счет сверхточных режимов термомеханической обработки получать равномерные свойства и микроструктуру по всей длине и ширине листа, что было невозможно еще полвека назад. Радует, что современные достижения отечественных компаний в области качества и технологий производства металлопродукции для мостостроения начали учитывать на законодательном уровне", - приводятся в сообщении слова представителя предприятия.

"Теперь дело за проектировщиками и производителями мостовых конструкций, от активности которых зависит, как быстро новый ГОСТ начнет реально работать. В мировом мостостроении термомеханически обработанный прокат широко применяют с конца XX века. Яркий пример - вантовый стальной мост Эразма длиной 410 м в Роттердаме, построенный в 1996 году", - добавили в пресс-службе.