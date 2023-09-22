Новосибирский производитель акриловых ванн планирует нарастить производство в 1,5 раза

В компании планируется сократить сроки изготовления продукции, выстроить систему приоритетности выполнения заказов, организовать рабочее пространство в цехах

ТАСС, 22 сентября. Производитель изделий для ванных комнат "СибПласт" в Новосибирской области планирует нарастить количество выпускаемой продукции в полтора раза - до 20 тыс. изделий в месяц, благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Об этом сообщает Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.

"Основная цель участия в проекте - увеличение количества выпускаемой продукции на 50% - до 20 тыс. изделий в месяц. Для этого необходимо приобрести новое оборудование, модернизировать действующие производственные линии, поэтому мы рассчитываем получить льготный займ от ФРП", - приводит пресс-служба слова коммерческого директора предприятия Алексея Зиборова.

Врио министра экономического развития региона Лев Решетников сообщил, что "СибПласт" стал 100-м крупным предприятием, вошедшим в национальный проект. Компании, повышающие производительность труда, выполняют функцию импортозамещения консалтинговых услуг.

Уточняется, что компания планирует выстроить производственные потоки таким образом, чтобы высокопроизводительное оборудование и сотрудники работали максимально эффективно. В ближайшее время в компании стартует обучение сотрудников инструментам бережливого производства, после чего начнутся диагностика и оптимизация потока производства акриловых ванн. Чтобы повысить производительность труда, в компании планируется сократить сроки изготовления продукции, выстроить четкую систему приоритетности выполнения заказов, грамотно организовать рабочее пространство в цехах.