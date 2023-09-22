Музей Победы продлил выставки "Обыкновенный нацизм" и "Zаветам Vерны"

Центральной частью экспозиции является инсталляция, посвященная погибшим детям Донбасса

ТАСС, 22 сентября. Музей Победы продлил работу выставок "Обыкновенный нацизм" и "Zаветам Vерны" до 14 января 2024 года. Такое решение было принято в связи с огромным интересом к проектам. С момента открытия, 19 апреля 2022 года, выставку "Обыкновенный нацизм" посетили 1,4 млн человек, а на экспозиции "Zаветам Vерны" после ее открытия 9 декабря 2022 года побывали около 800 тыс. человек.

"Проведение специальной военной операции потребовало консолидации усилий всего российского общества, представителей культуры и, в том числе, музейной общественности для противодействия агрессивной информационной войне, развязанной против нашей страны. Музей Победы занял активную позицию по просвещению граждан о происходящих событиях, их причинах и последствиях, и одним из первых подготовил выставочные проекты, посвященные СВО и историческим корням украинского национализма", - отметили в Музее Победы.

Так, в выставку "Обыкновенный нацизм" вошли более 200 экспонатов, которые рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов против жителей Украины в 2014-2022 годах. Материалы показывают неразрывную связь Организации украинских националистов, участвовавшей в уничтожении мирного населения в годы войны, с современными националистическими организациями Украины, возродившими идеологию нацистской Германии.

Центральной частью экспозиции является инсталляция, посвященная погибшим детям Донбасса. В конце июня 2022 года экспозиция была значительно расширена и открыт новый раздел - "Обыкновенный NATOцизм", рассказывающий об агрессивной политике Североатлантического альянса, его деятельности, направленной на развязывание военных конфликтов. В информационных тач-панелях представлены материалы, раскрывающие истинные цели формирования блока, а анимированная карта показывает этапы расширения НАТО на Восток. Среди экспонатов - трофейные пусковые установки и форма военных инструкторов на Украине.

Выставочный проект "Zаветам Vерны" посвящен современным Героям России - участникам специальной военной операции. На экспозиции собраны более 1 тыс. примеров реальных судеб героев СВО и Великой Отечественной войны. Современные мультимедийные решения позволяют гостям выставки погрузиться как в события 80-летней давности, так и современности. В выставочном пространстве предусмотрена специальная локация, где все желающие могут написать письма поддержки воинам Российской армии в рамках акции "Письмо бойцу".

Выставочные проекты регулярно пополняются новыми уникальными экспонатами, большая часть которых демонстрируются впервые. Многие предметы были привезены с территории Донбасса межмузейной группой, которая была создана Министерством культуры РФ при содействии Российского исторического общества. В ее составе были и сотрудники Музея Победы. Также Музею Победы были переданы осколки ракеты от РСЗО HIMERS, поражающие элементы от кассетных боеприпасов, крыло от американской ракеты и другое. Эти предметы с территорий новых регионов привезли советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, специалист по баллистической экспертизе Совместного центра контроля и координации, журналист Адриан Боке.

Возрастное ограничение: 12+.