В Московской консерватории выступит Государственный квартет имени Бородина

Программа вечера включает квартет Чайковского и камерно-инструментальную музыку Шостаковича

ТАСС, 22 сентября. В Малом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 25 сентября состоится концерт Государственного квартета имени Бородина (6+). В программе вечера - квартет Чайковского и камерно-инструментальная музыка Шостаковича. Свое выступление артисты посвящают дню рождению великого композитора.

Творческое сотрудничество ансамбля с Шостаковичем длилось более 30 лет. "Бородинцы" исполняли его сочинения с самого начала своего творческого пути и до последнего года жизни композитора, находясь в тесном контакте с автором. А последним публичным выступлением Шостаковича в качестве пианиста было исполнение собственного Фортепианного квинтета совместно с музыкантами квартета имени Бородина.

"Бородинцы" поставили камерную музыку Шостаковича вровень с такими великими образцами музыкальной литературы, как Шестнадцать бетховенских квартетов. Благодаря им, квартеты Шостаковича прозвучали тысячи раз по всему земному шару", - утверждали музыкальные критики.

Возрастная категория: 6+.