В регионе действуют пять досуговых центров общения - в Екатеринбурге, Первоуральске, Алапаевске, Карпинске и Каменске-Уральском

ТАСС, 22 сентября. Более 3,5 тыс. жителей Свердловской области посетили центры досуга для старшего поколения, организованные в ходе проекта Социального фонда России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

"В Свердловской области уже действуют пять досуговых центров общения (в Екатеринбурге, Первоуральске, Алапаевске, Карпинске и Каменске-Уральском). На их базе образованы клубы по интересам (для садоводов, для людей, увлекающихся музыкой, спортом), проводятся различные творческие мастер-классы, занятия по обеспечению безопасности при обращении с телефоном и компьютером, лекции по противодействию мошенникам. С момента открытия на Среднем Урале в этих центрах общения уже побывали более 3,5 тысячи представителей старшего поколения", - говорится в сообщении.

Работу проекта обсудили председатель заксобрания Людмила Бабушкина, управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц и заместитель управляющего Ольга Шубина.

"В ходе встречи мы обсудили уникальный пилотный проект Социального фонда России, в рамках которого по всей стране открываются специальные досуговые центры общения для представителей старшего поколения. Сегодня такие центры создаются и на Среднем Урале. Это очень актуально. Как известно, на территории нашего региона в рамках национального проекта "Демография" реализуется программа "Старшее поколение". Специалисты, которые будут трудиться в таких центрах общения, смогут взять на себя, в том числе, часть работы по организации в помещениях новых центров различных мероприятий в рамках программы "Старшее поколение", - цитирует пресс-служба Бабушкину.