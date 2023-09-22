В Санкт-Петербурге пройдет VI международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

На концерте выступят Ильдар Абдразаков, Рамон Варгас и солисты оперы и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

ТАСС, 22 сентября. Гала-концерт при участии баса Ильдара Абдразакова, прославленного мексиканского тенора Рамона Варгаса, солистов оперы и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева состоится 25 сентября в Мариинском-2. Этим концертом торжественно откроется VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.

В преддверии праздничного концерта как часть программы, в Международной Академии Музыки Елены Образцовой 20 и 21 сентября прошли мастер-классы художественного руководителя фестиваля Ильдара Абдразакова и выдающейся грузинской пианистки Мзии Бахтуридзе. Артисты занимались с молодыми певцами, успешно прошедшими отбор заявок на участие, в формате открытых уроков. Концертмейстер - обладатель специального приза для концертмейстера на Первом Международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, преподаватель кафедры концертмейстерской подготовки в РАМ имени Гнесиных - Евгений Сергеев.

"Мастер - классы - это своего рода прослушивание и для больших сцен в том числе. Благодаря трансляции нас смотрят не только зрители в зале, но и, я уверен, директора театров. И наша задача - подсказать, направить и дать возможность молодым артистам быть услышанными", - комментирует Ильдар Абдразаков.

Фестиваль продолжится выступлениями в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова, Мурманской областной филармонии, Музыкальном театре Республики Карелия в Петрозаводске и Самарской государственной филармонии.

Завершится музыкальный фестиваль в Большом концертном зале им. С. Сайдашева - в Казани, на родине Федора Шаляпина, 150-летию которого Фестиваль посвящен в этом году. В концертный тур к Ильдару Абдразакову присоединятся всемирно известные артисты - звезды оперной сцены Станислав Трофимов (бас) и Алексей Тихомиров (бас), а также талантливый молодой вокалист, приглашенный солист Мариинского театра Кирилл Белов (тенор) и яркие участники мастер-классов Ильдара Абдразакова разных лет.

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