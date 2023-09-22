В Москве отметят столетие московского спорта

В рамках празднований проведут марафоны, фестивали экстремальных видов спорта, множество соревнований и открытие спортивных объектов

ТАСС, 22 сентября. В 2023 году в столице отмечают знаковый юбилей - столетие московского спорта. В рамках празднований пройдут марафоны, фестивали экстремальных видов спорта, множество соревнований и открытие таких масштабных объектов, как Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках и Дворец спорта "Некрасовка".

По данным медиахолдинга MAER, спорт и спортсмены нуждаются в активной поддержке и продвижении. Новые медиа - фасады и экраны - способствуют достижению этих целей, и это лишь подтверждают слова олимпийского чемпиона Александра Легкова, принявшего участие в запуске нового медиафасада: "В спорте очень важна поддержка. В 2021 году нашим спортсменам пришлось нелегко на Олимпиаде в Токио, однако они выдержали и возвращаясь домой, увидели на медиафасадах в центре Москвы огромную надпись: "Спасибо, родные!", что не могло не затронуть сердце каждого".

Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации отметил: "Новые условия ограничивают возможности наших спортсменов на международном уровне. У крупных компаний достаточно ресурсов, чтобы помочь государству выполнить план по повышению интереса к спорту среди зрителя".

Константин Майор, генеральный директор медиахолдинга MAER, рассказал: "Мы, как медиахолдинг, используем все наши возможности, чтобы сделать спорт в России еще популярнее. Важным этапом в работе, я считаю, привлечение внимания к достижениям российских спортсменов и к новым спортивным объектам. Нужно сделать спорт заметным, ведь это - часть корпоративной социальной ответственности для бизнеса".

В открытии новой конструкции также приняли участие олимпийские Чемпионы Алексей Свирин и Светлана Хоркина.

Медиафасад стал 21-й локацией компании в Москве. Он расположен на Звенигородском шоссе. Одной из особенностей локации является то, что через нее пролегает ежедневный маршрут жителей западных районов Москвы и Рублево-Успенского шоссе, а также близость кластера Москва Сити. Не менее 10% времени трансляции нового экрана будет посвящено поддержке спорта, здорового образа жизни, проектов, нацеленных на сплочение людей.