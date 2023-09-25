Участники мероприятия-спутника III Конгресса молодых ученых презентовали свои проекты

В течение трех дней 130 ученых из 22 городов России работали в Хабаровске над пятью проектами

ТАСС, 25 сентября. Проекты решений ключевых задач Хабаровского края презентовали участники мероприятия-спутника III Конгресса молодых ученых. В течение трех дней 130 ученых из 22 городов России работали в Хабаровске над пятью проектами. Все они - сотрудники ведущих российских вузов и научных центров, эксперты в разных областях.

Напомним, что Хабаровск стал одним из трех городов, в которых в этом году пройдут мероприятия-спутники III Конгресса молодых ученых. Они проводятся по поручению Президента России Владимира Путина в рамках плана Десятилетия науки и технологий, объявленного главой государства в прошлом году.

"Привлечение ученых к решению практических региональных задач - одна из главных целей проведения мероприятий-спутников Конгресса молодых ученых. Совместно с вами мы формируем сильные, технологически привлекательные регионы - опорные точки России", - поприветствовал участников заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

Во время работы ученых сопровождали пять модераторов и пять кураторов от региона. В сессиях также приняли участие представители краевых министерств и реального сектора экономики - основные заказчики решений по тем задачам, которые были поставлены перед участниками.

Для комплексного погружения в региональную специфику, помимо проектных секций, ученые посетили ключевые объекты краевой инфраструктуры.

Один из представленных ими проектов посвящен разработке механизмов и инструментов по развитию человеческого потенциала Дальнего Востока.

"Главные акценты, которые мы использовали в работе, - "Удержать - Вернуть - Пригласить". Для решения своей задачи мы предлагаем использовать такие механизмы, как ипотеку для молодых ученых, ДМС для научно-педагогических работников, специальную программу "Дальневосточный постдок", субсидии на логистические расходы для приглашенных ученых, создание Дальневосточного землячества и заключение трехсторонних договоров на обучение выдающихся выпускников школ Хабаровского края в ведущих вузах страны", - презентовал проект модератор, директор АНО "Научно-исследовательский центр креативных индустрий" Алексей Ильин.

Также ученые представили проекты по таким направлениям, как прогнозирование зон подтопления при повышении уровня реки Амур, вовлечение исследователей и инженеров в трансфер технологий, использование древесных отходов для биоудобрений и обогащение полезных ископаемых на горнодобывающих предприятиях края.

"Благодарю Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию, а также Фонд Росконгресс за оказанное доверие в проведении мероприятия-спутника в Хабаровском крае. Приведу слова нашего Президента Владимира Владимировича Путина с прошедшего ВЭФ: "Гуманитарная составляющая вместе с наукой, образованием, вместе с реальным производством будет той базой, на которой страна будет двигаться вперед". Со своей стороны гарантирую, что полученные предложения обязательно будут использоваться в работе", - подвела итоги мероприятия первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова.

Мероприятия-спутники в регионах предваряют работу III Конгресса молодых ученых, который пройдет в 28-30 ноября на федеральной территории "Сириус".

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2023 году выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

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