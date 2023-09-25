Зал "Зарядье" отметит свое пятилетие концертной программой

Марафон "Зарядье вчера, сегодня, завтра" начнется в Малом зале концертом оркестра Pratum Integrum

ТАСС, 25 сентября. В Большом и Малом залах "Зарядья", а также Новом концертном пространстве 1 октября пройдет серия концертов, посвященных пятилетию зала. В Международный день музыки, зрителей ждет музыкальный марафон (6+) "Зарядье вчера, сегодня, завтра".

Марафон начнется в Малом зале концертом оркестра Pratum Integrum, играющего на исторических инструментах. Прозвучат сочинения французских композиторов эпохи барокко.

В Новом концертном пространстве, которое 1 октября отметит первую годовщину со дня открытия, юных зрителей будет ждать концерт-представление "Волшебство в Зарядье". Герои спектакля "Сказки Андерсена" познакомят детей с историей, устройством и звучанием органа.

В центре праздничного дня в зале "Зарядье" пройдет Рахманинов-марафон. В исполнении молодых солистов, лауреатов международных конкурсов - Ильи Папояна, Алессандро Виллалвы (Италия), Владислава Хандогия (Беларусь), Юрия Фаворина и Алексея Мельникова - прозвучат подряд четыре фортепианных концерта и Рапсодия на тему Паганини Рахманинова. Дирижеры -лауреаты Международного конкурса имени С.В. Рахманинова.

Квинтет Павла Тимофеева в Малом зале исполнит кавер-версии известных джазовых стандартов 1960-х годов.

Завершится праздничный день гала-концертом в Большом зале "Зарядья", в котором примут участие Московский государственный симфонический оркестр под управлением генерального директора Московского концертного зала "Зарядье", дирижера Ивана Рудина, а также популярные актеры театра и кино. Зрители смогут взглянуть на зал "Зарядье" с трех временных ракурсов - прошлого, настоящего и будущего.

"Пятилетие зала - это не подведение итогов, а праздник музыки, который наполняет все пространства одного из лучших концертных залов мира", - рассказал Рудин.

Возрастная категория: 6+.