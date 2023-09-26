26 сентября, 08:02

Председателя совета директоров ПАО "ММК" переизбрали на пост президента СПП Южного Урала

Виктор Рашников избран руководителем на ближайшие пять лет

ТАСС, 26 сентября. Участники отчетно-выборного общего собрания Челябинской региональной общественной организации и конференции Челябинской региональной ассоциации работодателей "Союз промышленников предпринимателей" переизбрали на пост руководителя Виктора Рашникова - председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Он избран руководителем на ближайшие пять лет.

Челябинская областная общественная организация "Союз промышленников и предпринимателей" была создана в 1993 году. Традиционно президентом союза является глава крупнейшего предприятия Челябинской области - Магнитогорского металлургического комбината.

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