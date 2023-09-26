Webinar Group объявила о приобретении сервиса для создания онлайн-досок

Бесконечная онлайн-доска подходит для создания всех видов схем и диаграмм, дорожных карт, планирования и ретроспективы в рамках подхода Scrum

ТАСС, 26 сентября. Webinar Group, компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы (входит в цифровую экосистему МТС), завершила сделку по покупке российского сервиса интерактивных онлайн-досок. Переговоры с создателями программного обеспечения велись с декабря 2022 года. За счет приобретения решения Webinar Group рассчитывает повысить свою конкурентоспособность на рынке B2B-продуктов и усилить предложение в области унифицированных коммуникаций для бизнеса.

Развитием продукта в Webinar Group будет заниматься отдельный департамент, руководителями которого стали основатели сервиса Александр и Иван Богатовы. Найм разработчиков в команду уже идет.

Новое решение представляет собой бесконечную онлайн-доску для совместной работы, которая подходит, в частности, для создания всех видов схем и диаграмм, дорожных карт, планирования и ретроспективы в рамках подхода Scrum. Сервис упрощает взаимодействие распределенных команд и управление проектами благодаря визуализации и общему рабочему пространству. Онлайн-доски уже интегрированы с платформой Webinar: пользователи получили возможность добавлять их в мероприятия, а также регистрироваться в сервисе из встречи. Для начала работы требуется регистрация только владельца доски: все остальные участники могут моментально начинать работу.

Подключение сервиса уже доступно пользователям Webinar по запросу.

"Работа с онлайн-досками - эффективный сценарий командного взаимодействия, наши пользователи давно имеют к нему доступ. Однако зарубежные сервисы не отвечают всем требованиям информационной безопасности, к тому же, как показывает практика, пользователи в РФ не застрахованы от их внезапного отключения с потерей данных. В то же время полноценных российских аналогов на рынке пока очень мало. Именно поэтому мы решили развивать продукт внутри собственной экосистемы. Интерактивные доски станут частью нашей UCaaS-платформы, а при развитии функционала мы будем учитывать ключевые потребности наших клиентов - представителей российского бизнеса", - отмечает Александр Бровко, директор по продукту Webinar Group.

Возрастная категория: 16+.

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