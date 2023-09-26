На финальный фестиваль сезона IRONSTAR приедет 6 тыс. участников

Все соревнования по триатлону будут транслироваться онлайн на официальных каналах организатора

ТАСС, 26 сентября. На Федеральной территории "Сириус" (Сочи) с 6 по 8 октября состоится фестиваль спорта IRONSTAR, в рамках которого пройдет триатлонная гонка сезона - IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023. Это "железная дистанция", которая включает в себя 3,86 км плавания, 180 км велогонки и 42 км бега. Для большинства триатлетов страны - это финальное соревнование, к которому они готовились весь год.

В мероприятии примут участие около 6 тыс. человек.

В пятницу пройдут детский забег STARKIDS, женский пятикилометровый забег IRONLADY и заплывы на 1,8 и 3,8 км SWIMSTAR.

Суббота и воскресенье посвящены триатлону. 7 октября участников ждут "железная" и "полужелезная" дистанции - 226 и 113 км. Чтобы преодолеть их атлетам в среднем понадобится 12 и 6 часов соответственно. Самое быстрое преодолении полной дистанции среди триатлетов-любителей у мужчин принадлежит Егору Виноградову, он финишировал со временем 8 часов 22 минуты 24 секунды. На дистанции IRONSTAR 226 SOCHI среди любителей самый высокий результат у Юлиана Демьянова в 2021 году: 8 часов 27 минут 4 секунды. В этот же день, в субботу состоится Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции.

В воскресенье фестиваль завершится соревнованиями по триатлону на дистанциях OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10,5 км бег) и самой короткой - SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5,25 км бег).

Маршруты всех соревнований проходят по трассе. Плавательный этап пройдет в бухте Имеретинского порта. Маршрут велоэтапа начинается на побережье, а затем уходит в горы по трассе Адлер - Красная Поляна. Финальный, беговой этап, пройдет по берегу Черного моря.

Все соревнования по триатлону будут транслироваться онлайн на официальных каналах организатора.

"Все мы с нетерпением ждем гранд-финала сезона в "Сириусе". Это кульминация серии соревнований для большинства триатлетов России. Четыре дистанции триатлона, Чемпионат России, заплывы, забеги, огромная зона Экспо - это настоящий праздника спорта, где соберутся и профессионалы, и любители со всей страны. Также мы ожидаем большое количество параатлетов - в два раза больше, чем в прошлом году. Для нас особенно важно давать возможность атлетам с особенностями здоровья быть полноценной частью нашего спортивного сообщества", - поделился генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

ТАСС - информационный партнер.

Возрастное ограничение: 6+.