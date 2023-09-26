Две фотовыставки о Китае открылись в Библиотечном Центре "Екатеринбург"

Экспозиции "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" и "Красивый Китай" проходят в канун 74-й годовщины со дня образования КНР

ТАСС, 26 сентября. Фотовыставки "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" и "Красивый Китай" (6+) открылись в Библиотечном центре "Екатеринбург" накануне 74-й годовщины со дня образования Китайской Народной Республики, которая отмечается 1 октября. Совместная экспозиция, организованная Библиотечным Центром "Екатеринбург" при поддержке Генерального консульства КНР в Екатеринбурге и Администрации города Екатеринбурга, торжественно открылась в понедельник.

Организаторы рассказали, что международная экспозиция "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" состоит из 19 стендов, в фото и текстовых материалах рассказывающих о том, как изменилась страна с ноября 2012 года, когда состоялся XVIII Всекитайский съезд КПК. "Руководящий коллектив нового поколения ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, принял историческую эстафету, а социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху", - сказано в материалах выставки.

Первая часть выставки рассказывает о значительных изменениях, произошедших за минувшее десятилетие в партийном строительстве, законодательстве, экономике, науке, культуре, здравоохранении, образовании, туризме, о достижениях страны в освоении космоса и технологическом рывке, а также о росте уровня жизни граждан КНР.

Вторая часть совмещенной экспозиции - выставка "Красивый Китай" - собрала на 28 стендах в Библиотечном центре "Екатеринбург" 74 фото из различных провинций и автономных районов Китая. Фотографии сделаны лучшими китайскими фотографами, добавили организаторы.

По словам директора Библиотечного Центра "Екатеринбург" Алены Вугельман, Центр уже более 10 лет сотрудничает с Генеральным консульством Китайской Народной Республики, и совместные проекты всегда пользуются большой популярностью у горожан. "Сегодняшнее открытие состоящей из двух частей фотовыставки дает старт неделе китайской культуры. В ее рамках пройдут кинопоказы современных китайских фильмов, фотоконкурс и другие мероприятия", - рассказала она.

"Мы уверены, что такие мероприятия способствуют взаимопониманию с народом Китая не только екатеринбуржцам, свердловчанам, но и жителям всей России. Неделя дает очередной импульс всестороннему сотрудничеству наших стран и народов. От имени генерального консула КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочуня и от себя лично приглашаю всех принять участие в мероприятиях недели китайской культуры", - сказал на церемонии открытия заместитель генерального консула КНР в Екатеринбурге Ван Тун.

По словам заместителя представителя МИД РФ в Екатеринбурге Александра Иванова, Китай - интересный пример динамичного развития страны за последнее десятилетие. "Хочется поблагодарить китайских коллег и организаторов выставки за то, что дали всем нам возможность выйти во времени и пространстве за рамки города, где мы живем, и посмотреть ту историю развития, которую прошел Китай, его красоту, его людей в границах этого периода. Люди, посетившие выставку, проникнутся ее обстановкой и атмосферой, уйдут с чувством благодарности и, возможно, она подвигнет их на новые свершения для себя и города, где они живут. Это очень ценно", - сказал Иванов.

И.о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг заметила, что выставка открылась ровно в один день с началом работы Генерального консульства в Екатеринбурге - дипмиссия была открыта 25 сентября 2009 года. "Китай и Свердловская область Российской Федерации - давние друзья и надежные партнеры. Это проявляется не только в торговой и внешнеэкономической деятельности, но и в проведении огромных проектов, таких как Российско-Китайское Экспо. С каждым годом увеличивается число свердловчан, увлеченно интересующихся и цивилизационными, и культурными составляющими, и уникальным языком Поднебесной", - сказала Берг.

Заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева отметила, что в Екатеринбурге большой спрос на изучение китайской культуры. "Даже тот факт, что за весь прошлый мы провели с Генеральным консульством Китая в Екатеринбурге 14 совместных мероприятий, а в 2023 году на сегодняшний день проводим уже 17-е мероприятие в юбилейном для Екатеринбурга году 300-летия города, и будут еще другие совместные мероприятия, говорит о многом", - сказала Фадеева.