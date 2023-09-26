Энергетики выдали свыше 300 кВт мощности объектам туризма в Тюменской области

На обеспечение надежного энергоснабжения гостиницы и двух баз отдыха "Россети Тюмень" направили более 4 млн рублей

ТАСС, 26 сентября. С начала года "Россети Тюмень" присоединили к электросетевой инфраструктуре три объекта туристической индустрии в Тюменской области, сообщили в департаменте по связям с общественностью "Россети Тюмень". Для обеспечения надежного энергоснабжения гостиницы и двух баз отдыха энергетики выдали 338 кВт мощности. На эти цели компания направила более 4 млн рублей.

Туристические объекты расположены в Бердюжском, Тобольском и Тюменском районах. Для организации централизованного электроснабжения рекреационной инфраструктуры энергетики возвели свыше 500 м линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ, установили две трансформаторные подстанции и смонтировали три интеллектуальных прибора учета. При строительстве ЛЭП был использован самонесущий изолированный провод, который позволяет свести к минимуму риски технологических нарушений и существенно снижает вероятность получения электротравм.

"Подключение потребителей к электрическим сетям является одним из ключевых направлений деятельности компании "Россети Тюмень" и способствует раскрытию экономического и рекреационного потенциала региона. Так, выданная компанией мощность позволит базе отдыха в Бердюжском районе перейти на круглогодичною работу", - сказано в сообщении.

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв. км) проживает более 3,8 млн человек. В управлении - более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,47 тыс. МВА. В 2022 году отпуск электроэнергии из сети составил 54,7 млрд кВт⋅ч. В состав компании входят девять филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.