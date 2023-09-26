Си Цзиньпин объявил Азиатские игры в Ханчжоу открытыми

На Играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября, будут представлены 40 видов спорта, 61 дисциплина и 481 соревнование

ТАСС, 26 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу вечером в городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай) на стадионе Олимпийского спортивного центра Ханчжоу, имеющем форму лотоса, объявил 19-е Азиатские игры открытыми. Об этом рассказали в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на Синьхуа.

"Апогеем церемонии открытия Азиады стало беспрецедентное цифровое зажжение чаши с огнем, когда миллионы факелоносцев превратили цифровое пламя в цифровую человеческую фигуру на реке Цяньтанцзян, которая зажгла чашу с огнем вместе с олимпийским чемпионом по плаванию Ван Шунем, последним из шести спортсменов, передававших по эстафете настоящее пламя на стадионе", - сказано в сообщении.

Азиатские игры в Ханчжоу, отложенные на год из-за пандемии COVID-19, стали третьей Азиадой в Китае. Ранее аналогичные соревнования проходили в Пекине в 1990 году и в Гуанчжоу в 2010 году.

В сообщении отмечается, что исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (OCA) Раджа Рандхир Сингх, выступая на церемонии открытия, высоко оценил усилия оргкомитета Азиады по подготовке к этому спортивному празднику. "Вы проделали фантастическую работу по подготовке к Азиатским играм. Отсрочка на один год из-за пандемии не имела прецедентов в истории ОСА, но ваше усердие и решимость принесут свои плоды в течение следующих 16 дней, и вы будете вознаграждены самыми великолепными и успешными Азиатскими играми за всю историю", - приводятся его слова.

"На церемонии открытия присутствовали многочисленные главы государств и высокопоставленные должностные лица из разных стран, в том числе король Камбоджи Нородом Сиамони, президент Сирии Башар Асад, наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужман, премьер-министр Республики Корея Хан Док Су, спикер нижней палаты парламента Малайзии Джохари бен Абдул, представитель султана Брунея принц Хаджи Суфри Болкиах, представитель эмира Катара шейх Джоан бен Хамад бен Халифа Аль Тани, принц Иордании Фейсал бен Хусейн, принцесса Таиланда Сириваннавари и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах", - сказано в сообщении.

На Азиатских играх (0+) в Ханчжоу, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября, будут представлены 40 видов спорта, 61 дисциплина и 481 соревнование. Кроме того, будут разыграны 74 путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже по 9 видам спорта, включая стрельбу из лука и теннис.

Сборная Китая представлена 886 спортсменами в 407 соревнованиях по 38 видам спорта.