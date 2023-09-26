В арт-школе "Тавриды.Арт" рассказали, почему российские часы не уступают швейцарским

Часовое направление проводится в рамках седьмого образовательного заезда "Нас не отменишь"

ТАСС, 26 сентября. В арт-школе ювелирного и часового искусства эксперты рассказали участникам о главных различиях российской и швейцарской школы часового производства, основных трендах в индустрии, а также ответили на вопрос: за что российские часы любят и ценят во всем мире. Часовое направление проводится в рамках седьмого образовательного заезда "Нас не отменишь" на площадке арт-кластера "Таврида.АРТ".

"Одно из отличий заключается в том, что мы привыкли работать с более жесткими ограничениями производства, что заставляет искать необычные решения, взглянуть с другой стороны. Например, мой швейцарский коллега, разрабатывая корпус под толстый механизм часов, не будет пытаться сделать его визуально тоньше - просто в следующий раз он будет использовать более тонкий механизм. А мы найдем такую форму корпуса часов, которая визуально сделает часы тоньше. Привычка искать такие решения зашита в наш ДНК, как в той истории, где американцы потратили миллионы долларов на изобретение космической ручки, а наши просто использовали карандаш", - рассказала Евгения Малева, арт-директор одного из старейших предприятий России Петродворцового часового завода "Ракета".

Швейцария считается главным производителем часов в мире. Но как объяснила эксперт, главному законодателю часовых трендов на протяжении своей истории редко когда приходилось придумывать идею, которая бы выходила за рамки привычного производства. При этом история российского часового дела показывает обратное. Например, Большую императорскую корону, предназначенную для вступления на престол Екатерины II, пришлось подготовить всего за два с половиной месяца.

И второе основное отличие, на которое обратила внимание эксперт, назвав это "русской душой", - попытка вложить как можно больше идей в одно изделие. По ее словам, такая русская привычка в истории искусства актуальна и сейчас как среди конструкторов, так и дизайнеров. При этом несколько смысловых посылов в таких часах гармонично сочетаются и взаимодействуют между собой. "Нас даже критикуют швейцарские партнеры за такое многообразие идей, считая, что нужно рассказывать какую-то одну историю", - отметила Малева.

Как рассказал часовой эксперт Виктор Манкаш, в России действительно много сильных брендов. И это не только крупнейшие часовые заводы с глубокой историей, но и молодые небольшие мастерские. Они готовы создавать еще более тонкие часы, еще более совершенные механизмы и еще более интересные дизайны.

"Независимые часовщики двигают нашу часовую отрасль. Они уходят от базовых вещей, стараясь раскрыться с более интересной стороны, и хотят видеть на запястьях сложнейшие механические объекты. Сегодня Россия вновь может гордиться своей часовой промышленностью. Она не закрылась, не закончилась. Да, был сложный этап. Но остались как минимум три собственных, совершенно разных, производства: "Ракета", "Восток" и "Молния". Российские часы любят и ценят, потому что у нас есть и история, и реальное производство, и сложные вещи, не похожие на то, что делают в мире", - отметил Манкаш.

Эксперт также рассказал, что во всей мировой часовой промышленности сейчас актуален тренд на уникальность. Также бренды соревнуются между собой в своих возможностях с целью создать самые тонкие часы. Но главная и неизменная тенденция всех производств, по мнению эксперта, даже не в том, чтобы добиться как можно более точного времени, а в том, чтобы человек, который приобретает механические часы, получал эмоциональное удовольствие.

Образовательный заезд "Нас не отменишь" проходил на площадке арт-кластера "Таврида" с 17 по 23 сентября. Он собрал представителей эстетических направлений утилитарного искусства: дизайнеров часов, ювелиров, танцоров и хореографов, а также социальных проектировщиков в сфере искусства. В арт-школе ювелирного и часового искусства молодые дизайнеры, ювелиры, геммологи и специалисты часового производства под руководством экспертов на протяжении недели изучали историю развития ювелирного и часового искусства, современные тенденции, перенимали опыт успешных брендов, изучали передовые технологии в производстве ювелирных изделий и часов, формулировали концепции своих изделий. В рамках арт-школы участники осуществили финишную отделку и предфинальную сборку коллекции наградных часов для участников СВО, а также создали проект ювелирной коллекции украшений для "Таврида.АРТ".

ТАСС - генеральный информационный партнёр.

Возрастное ограничение: 18+.