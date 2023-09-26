В Законодательном собрании Ямала впервые прошел урок финансовой грамотности

Для старших школьников Салехарда его провел вице-спикер ямальского парламента Виктор Казарин

ТАСС, 26 сентября. Вице-спикер Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин провел урок финансовой грамотности для школьников Салехарда. Об этом сообщают в пресс-центре ямальского парламента.

"Около 40 школьников 10-11 классов познакомились с основными бюджетными терминами, узнали о принципах управления семейным и государственным бюджетом, а также о том, как финансовые рынки влияют на развитие экономики", - сказано в сообщении.

В пресс-центре добавили, что парламентарий доступным для школьников языком рассказал о процессах формирования окружного бюджета и о том, почему финансисты называют его социально ориентированным, а журналисты и эксперты - народным. "Для ребят стало неожиданным, что 80% ямальского бюджета направляется на социальное обеспечение - это и заработная плата их родителей, и социальные выплаты льготным категориям граждан, и строительство жилья, объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и многое другое. При этом ежегодно перед финансистами и депутатами стоит важнейшая задача - увязать доходы с расходами, определить первостепенные задачи, максимально эффективно потратить каждый бюджетный рубль", - отметили в парламенте.

Вице-спикер Законодательного собрания Ямала Виктор Казарин © Пресс-центр Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа

"Правильное отношение к деньгам - основа жизненной философии грамотного человека. В конечном счете финансовая грамотность формирует в обществе понимание, как работают государственные финансы, а у граждан ответственность за свое материальное благополучие в будущем" - приводят в сообщении слова Казарина.

Зампред парламента также отметил, что Заксобрание уже выступало проводником знаний в области финансов: весной этого года более 2,5 тыс. ямальцев в возрасте от 14 до 35 лет стали участниками интернет-викторины. "По мнению Казарина, уроки финансовой грамотности должны проходить регулярно, причем для всех возрастных групп. По данным Национального агентства финансовых исследований, 80% населения испытывают стресс из-за денег, 70% не знают, как тратят ресурсы, а 60% не готовы к экстренным ситуациям, так как не имеют финансового резерва", - добавили в пресс-центре.

Школьникам рассказали не только о грамотном и безопасном финансовом поведении, инвестициях и страховании, но и о том, как накопить на мечту. "А чтобы мечта стала реальностью как можно скорее, подросткам предложили ответить на 10 вопросов викторины. Победителям вручили памятные сувениры с символикой ямальского парламента", - отметили в пресс-центре.

В проведении урока финансовой грамотности для школьников также участвовали представители окружного департамента финансов, специалисты Сбербанка России и Банка ВТБ (ПАО), уточняется в пресс-релизе.