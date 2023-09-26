В Москве прошла пресс-конференция о социальной ответственности бизнеса в развитии регионов

Обсуждение было сконцентрировано на необходимости создания единой системы для изменения качества жизни в регионах и увеличения продолжительности активной жизни до 78 лет

ТАСС, 26 сентября. В ТАСС состоялась пресс-конференция на тему "Социальная ответственность бизнеса в развитии регионов", посвященная взаимодействию государства и бизнеса для создания единой системы управления социальными инициативами в регионах.

Участники обсудили вопросы управления параметрами качества жизни и роли бизнеса в этом процессе, продления трудоспособности и повышения качества жизни граждан пенсионного возраста, снижения социальной нагрузки с крупного бизнеса и привлечения к системной работе представителей МСП.

Обсуждение было сконцентрировано на необходимости создания единой системы для изменения качества жизни в регионах и увеличения продолжительности активной жизни до 78 лет. Особое внимание уделено проблемам Крайнего Севера, где качество жизни усугубляется климатическими и экономическими условиями, влияющих на наибольшую ожидаемость продолжительности жизни (ОПЗЖ) - это годы, проживаемые до определенного возраста без серьезных нарушений здоровья или инвалидности.

По итогам исследований компании "Эксперт. Центр аналитики", на конец 2022 года наибольшая ОПЗЖ зафиксирована в Ингушетии (83,9 года), Дагестане (79,2), Москве (78,2). Наименьшая (около 67 лет): Тыва, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. Лучшее восстановление ожидаемой продолжительности жизни относительно 2019 года - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Севастополь. Худшее: Республика Крым, Ростовская область.

Лидеры по ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году - Дагестан (65,5 года), Москва (64,9), Татарстан (64,7). Замыкают рейтинг регионы Дальневосточного федерального округа - Амурская область (36,2 года), Чукотский автономный округ (43,0) и Магаданская область (45,5 лет).

Качество жизни в регионе определяется многими показателями и при их изменении на федеральном и региональных уровнях формируется новый экономический и социальный ландшафт.

"Во многих регионах России начинают реализовываться конкретные кейсы, связанные с социальной активностью бизнеса, - говорит депутат Госдумы, заслуженный врач Республики Татарстан Айрат Фаррахов. - Возможно, настало время для создания единой федеральной платформы, на которой предприниматели могли бы обмениваться опытом по поддержке социальных проектов. Как один из конкретных примеров - строительство в Казани нового хосписа, куда подключились многие социально ответственные бизнесмены. На базе хосписа реализовывается замечательный проект строительства поля для гольфа, поскольку этот вид спорта применяется в том числе при реабилитации. Первый хоспис был построен несколько лет назад.

Участники отметили, что необходимо ретранслировать опыт таких проектов, как создание гольф площадок для привлечения людей к идее здорового образа жизни без чрезмерной физической нагрузки. Эта инициатива реализована в Московской области, Казани, благодаря Максиму Шокуну. Проект охватывает работу с молодежью, со взрослым населением и не требует больших финансовых затрат.

Второй проект из Мурманской области, где Александр Терлецкий работает с темой социальной столовой для жителей крайнего севера, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Была отмечена важность системного подхода и привлечения к работе в этом направлении не только крупного, но и малого, среднего бизнеса. При этом в каждом регионе свой экономический и социальный ландшафт и потребности в привлечении бизнеса к изменению качества жизни в регионе должны решаться на междисциплинарного уровне.

В ходе дискуссии были обсуждены возможности сотрудничества государства, бизнеса и общества в создании единой многоуровневой структуры управления параметрами качества жизни и роли бизнеса в этом процессе по поддержке трудоспособности населения регионов и качества жизни граждан пенсионного возраста. Участники отметили, что необходима валидация результатов исследований в регионах и инициатива по созданию единой системы управления социальными инициативами.

"Считается, что именно крупный бизнес несет основную социальную нагрузку. Но в регионах часто этот вектор инициативы смещен сегодня в сторону среднего и малого бизнеса. При этом нет сонаправленности этих усилий и четкой координации со стороны государственного сектора в регионах. KPI оценки губернаторов не включают такой показатель как сонаправленность ресурсной поддержки и совместной работы бизнеса и власти в рамках конкретных проблем региона. Нет сквозных KPI от федерального до регионального уровня до конкретной деревни и единого вектора направленности социальных проектов. Многие инициативные предприниматели просто дублируют проекты друг-друга и не знают, что уже реализуется в регионе. Мы приглашаем к диалогу власть, но формально она не обязана организовывать бизнес", - поясняет руководитель Гильдии журналистов и экспертов в области здравоохранения, медицины и фармацевтики "Медколлегия" Кристина Муравьева.

Обновлен федеральный проект "Укрепление общественного здоровья", вектор в нем сместился на сохранение работоспособности активного профессионально ориентированного поколения и повышение качества жизни пенсионеров с помощью консолидации корпоративных программ управления здоровьем и государственных инициатив в регионах. Для предприятий взрослое население является основным хранителем профессиональных навыков и компетенций.

По мнению участников дискуссии, губернаторы регионов должны в рамках программы синхронизировать инициативы бизнеса и государства в этом направлении, и выработать план изменения качества жизни в регионе, основываясь на изменении показателей.

Формально эта задача спущена вниз, и на сейчас выполняется "на бумаге". В каждом регионе России при губернаторе организованы экспертные советы. Их основная функция сводится к междисциплинарной оценке и созданию дорожной карты изменений в конкретном регионе.

Однако по факту советы выполняют пока номинальную функцию. Социально ответственный бизнес остается за рамками работы советов, не формируется единого реестра инициатив и бизнес часто спонсирует или дублирующие проекты или имеющие больше медийный результат чем реальный. При этом лучшие практики совместной работы государства, бизнеса и общества по-прежнему не систематизируются.

В качестве успешных примеров реализации программ в регионах со стороны малого бизнеса на круглом столе были представлены результаты работы двух проектов, опыт которых важно масштабировать на регионы: обеспечение питанием северян, попавших в сложные жизненные условия в Мурманске и области и проект развития спорта на примере спокойных видов спорта для пенсионеров Московской области и Татарстана.

"Спокойный и социально значимый вид спорта - это гольф, прогулка на свежем воздухе, при этом с решением конкретных задач", - уточнил предприниматель, вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шокун. Федерация реализует в настоящее время проект по развитию в регионах так называемого "паркового" гольфа, когда на небольших общественных пространствах, в уже существующих парках, создаются небольшие обустроенные территории для этой игры. "Это вид досуга, который должен быть доступен каждому гражданину страны. Сейчас в гольф играет порядка 10 тыс. россиян, но я надеюсь, что социальный проект по "парковому" гольфу увеличит поклонников игры в разы. Любой подобный проект на местном уровне значительно повышает качество жизни. Это проект про будущее, про постепенное вхождение в спорт в любом возрасте", - поделился Шокун.

Другой пример социальной ответственности - Мурманский благотворительный фонд "Добрый мир".

"С момента появления столовой "Благодельня" за период с марта по сентябрь 2023 года питание получили 39 тыс. человек, говорит председатель попечительского совета фонда "Добрый мир", соавтор проекта "Благодельня", генеральный директор "АльфаСтил" Александр Терлецкий. В целом за шесть лет работы фонда социальную поддержку получили почти 120 тыс. нуждающихся.

В настоящее время внутри фонда создана социальная служба. Мурманские предприниматели принимают к себе в штат социальных работников, которые оказывают помощь людям с ограниченными возможностями. "Важен честный разговор с самим собой: либо ты зарабатываешь деньги для себя, либо еще и помогаешь другим - мы выбрали второй, верный, путь", - рассказал Терлецкий.

На федеральном уровне уже разработаны документы по изменению качества жизни населения в регионах, в частности, Паспорт федерального проекта "Укрепления общественного здоровья", корпоративные модельные программы "Укрепление общественного здоровья", библиотека корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников.

Как отметили на мероприятии, созданная система должна обсуждаться с учетом менталитета, уровня развития региона и активности социально ориентированного бизнеса. "Разделение социальной нагрузки между государством, бизнесом и обществом и персональная вовлеченность жителей регионов может стать мощным драйвером развития Крайнего Севера и других регионов РФ. Социальные программы бизнеса в регионах разнонаправлены. "Бизнес нуждается в сонастройке инициатив. Необходимо объединение усилий бизнеса, государства и общественности для выстраивания единой траектории развития и соразмерного вовлечения в процесс сотрудников крупного, среднего и малого бизнеса", - резюмировали участники дискуссии.