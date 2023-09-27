В первый день на ВНОТ-2023 обсудили цифровую трансформацию и провели модный показ СИЗ

Состоялось 45 мероприятий деловой программы, включавших конференции, стратегические сессии, круглые столы, мастер-классы, а также прикладные игры

ТАСС, 27 сентября. VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) стартовала 26 сентября в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. В первый день состоялось 45 мероприятий деловой программы, включавших конференции, стратегические сессии, круглые столы, мастер-классы, а также прикладные игры.

Ключевым мероприятием первого дня ВНОТ стала стратегическая пленарная сессия "Цифровые решения: переход на новый уровень безопасности на производстве", в рамках которой обсуждались новые модели управления охраной труда, созданные на базе более эффективных цифровых инструментов и позволяющие на качественно ином уровне решать задачи сохранения жизни и здоровья работников. Высокое представительство мероприятия обеспечили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, обратившийся к аудитории с видеообращением, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, а также Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, руководитель Федерального Медико-Биологического Агентства России (ФМБА России) Вероника Скворцова, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Огуряев, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко, генеральный инспектор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Сергей Адамчик и вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда "СКОЛКОВО" Константин Паршин.

"Цифровая трансформация Госуслуг в сфере охраны труда - это снижение административных барьеров и ускорение принятия решений по важным для бизнеса разрешительным процедурам с применением информационных технологий. С прошлого года благодаря переходу на электронный обмен данными сокращены сроки оказания услуг и количество предоставляемых документов. Аттестация на право выполнения работ по спецоценке условий труда, аккредитация организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, включение в реестр организаций, проводящих спецоценку условий труда - все эти разрешительные процедуры можно пройти, подав заявление на портале "Госуслуги", - подчеркнул глава Минтруда России Антон Котяков в своем докладе в ходе пленарной сессии.

Также эксперты обсудили большое количество вопросов, связанных с охраной труда и обеспечением здоровья сотрудников на предприятиях. При этом повестка ВНОТ с каждым годом расширяется, уже традиционной темой стала социальная сфера, которая идет рука об руку с основной темой форума. Как заметили участники дискуссий, не случайно многие ведомства называются министерствами труда и социальной защиты.

Кроме того, на площадке форума прошла церемония подписания Плана мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда и содействия занятости населения между Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации и Министерством государственной службы, труда и занятости Республики Бурунди на 2023-2025 годы при участии руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаила Иванкова и Министра государственной службы, труда и занятости Республики Бурунди Русенгвамихиго Део.

Также состоялось торжественное награждение финалистов Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

Помимо непосредственно деловой программы с докладами, презентациями, цифрами и подписаниями соглашений, гостям ВНОТ были предложены и культурно-спортивные мероприятия. Так, впервые на форуме проходит фотовыставка конкурса "Лица труда", основной темой которого является портрет Человека труда, а основной идеей - поднять престиж рабочей профессии и продемонстрировать ее чрезвычайную важность для общества.

Фотовыставка проходит в рамках экспозиционной части форума, экспоненты которой предоставляют возможность ознакомиться с современными решениями в сфере охраны труда, занятости, реабилитации и профилактики профессиональных заболеваний. В 2023 году выставка выросла более чем на 30% - до 150 экспонентов. Впервые в выставочной части ВНОТ принимают участие Министерство труда и занятости населения Кузбасса, Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, Департамент строительства города Москвы и другие. Кроме того, на выставочной площадке представлены модернизированный центр занятости населения, цифровые сервисы платформы "Работа России". Также федеральные операторы презентуют возможности переобучения по национальному проекту "Демография", а посетители выставки могут пройти профессиональное консультирование.

Во внутреннем дворе площадки форума прошли ставшие уже традиционными показательные выступления пожарно-тактические учения сил и средств МЧС России. Действия развернулись сразу на двух учебных точках: на первой спасатели потушили пожар и провели аварийно-спасательные работы, продемонстрировав элементы спасения и эвакуации с высоты, а на второй - извлекли пострадавшего из попавшей в ДТП машины и оказали первую медицинскую помощь. Всего в учениях приняли участие 70 сотрудников и 17 единиц техники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Кроме того, в парке науки и искусств "Сириус" открылась выставка специализированной пожарно-спасательной техники под открытым небом. Среди экспонатов - комплекс управления воздушными потоками, тоннельный пожарно-спасательный автомобиль, несколько видов пожарных автоцистерн и аварийно-спасательных автомобилей, а также вездеход, лодка для сплава по горным рекам и мотоциклы.

Изюминкой первого дня стал модный показ средств индивидуальной защиты, униформы и корпоративной одежды. Шоу вне форматов и рамок классического дефиле представлял собой палитру сменяющих друг друга насыщенных и эмоциональных номеров. На сцене прошло дефиле спецодежды от российских компаний из самых разных секторов экономики. Причем в показе участвовали и модели с ограниченными возможностями.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Оператор мероприятия - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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