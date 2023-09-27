Текслер: в 2023 году на Южном Урале отремонтируют 800 км дорог

Губернатор Челябинской области сообщил, что выполнено 80% общего объема работ, в приоритете сроки и качество

ТАСС, 27 сентября. В 2023 году в Челябинской области будет отремонтировано 800 км дорог, из которых 710 км - региональные и муниципальные дороги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер.

"Выделяем значительные средства из областного бюджета, очень помогает нацпроект "Безопасные качественные дороги". Очень важно, что не только меняем покрытие, но и строим полностью новые дороги там, где они больше всего нужны. Таких дорог у нас в этом году 80 км. Где-то переводим дороги из щебня в асфальт, например, от Верхнего Уфалея до границы со Свердловской областью, Рождественка - Мордвиновка в Увельском районе и другие", - рассказал глава региона.

Текслер также добавил, что дополнительно добавлены средства муниципалитетам - тем, где есть проблемы и готовность своевременно выполнить ремонтные работы. Среди них губернатор перечислил Копейск, Миасс, Златоуст, Касли, Озерск, Аша, большой объем ремонтов в Магнитогорске. Глава региона напомнил, что с 2019 года все без исключения города и районы Южного Урала получают средства на дорожный ремонт.

"В целом на сегодня выполнено 80% от общего объема работ. Приоритет для дорожных служб понятен - сроки и высокое качество. За этим всегда следим", - резюмировал он.

В управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области уточнили, что регион сохраняет лидерство в Уральском федеральном округе по площади укладки верхних слоев дорожной одежды, опережая показатели прошлого года. Со ссылкой на анализ Контрольно-счетной палаты региона сообщается об укладке 1728 тыс. кв. м (75%), что превышает показатель прошлого года на 116 тыс. кв. м.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о планах ввести до конца года более 1 тыс. км новых дорог. Кроме того, по его словам, еще 3,5 тыс. км уже действующих трасс будут обновлены. "В целом свыше 1 тыс. км федеральных дорог планируем ввести в текущем году и еще примерно 3,5 тыс. км привести в нормативное состояние. При этом доля качественных региональных шоссе достигнет 52%, превысив плановые значения, благодаря ремонту почти 26 тыс. км небольших автотрасс", - сказал глава кабмина на стратегической сессии "Стратегия развития инфраструктуры".

По словам Мишустина, развитие дорожной инфраструктуры идет ускоренными темпами. "Она является важной основой для роста экономики регионов, для увеличения предпринимательской активности, формирования новых логистических маршрутов, для развития туризма, делает города ближе, соединяет людей и бизнес", - сказал премьер.

Дорожные работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2023 году выполнены на 73,2%, в эксплуатацию введено более 2,3 тыс. объектов. Об этом сообщили ранее в пресс-службе правительства России со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

"В этом году благодаря национальному проекту планируем ввести в эксплуатацию свыше 6,4 тыс. объектов на региональной и местной сетях дорог, общая площадь дорожного покрытия которых составит свыше 145 млн кв. м. Это значимые для населения объекты. <...> На сегодняшний день дорожники завершили работы на 73,2%, а в эксплуатацию введено более 2,3 тыс. объектов", - приводит пресс-служба слова Хуснуллина.