Стали известны даты проведения XIV Евразийского экономического форума молодежи

Мероприятия пройдут в Уральском государственной экономическом университете в Екатеринбурге с 22 по 26 апреля 2024 года

ТАСС, 27 сентября. Названы даты проведения XIV Евразийского экономического форума молодежи. Мероприятия пройдут в Уральском государственной экономическом университете (УрГЭУ) в Екатеринбурге с 22 по 26 апреля 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе УрГЭУ - организатора форума.

"Евразийский экономический форум молодежи - стартовая площадка для карьерного и личностного роста молодежи в науке, проектной деятельности и предпринимательстве, для реализации творческого потенциала", - сказано в сообщении.

В университете добавили, что международное молодежное движение "Евразийский экономический форум молодежи" (ЕЭФМ) - евразийское по духу, но всемирное по географии, инициативное объединение интеллектуальной молодежи разных стран под эгидой Евразийского экономического клуба ученых. Организатор форума (12+) - Уральский государственный экономический университет в Екатеринбурге при поддержке Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Среди партнеров форума - Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное Агентство по делам молодежи РФ (Росмолодежь), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Вольное экономическое общество России, правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга.

Организаторы рассказали, что в минувшем XIII Евразийском экономическом форуме молодежи, который проходил с 24 по 28 апреля 2023 года, приняли участие свыше 12 тыс. человек из 79 регионов России и 107 стран мира. Региональные и национальные туры форума проходили не только в УрГЭУ, но и на 11 региональных и международных площадках - в вузах Калининграда, Санкт-Петербурга, Владивостока и за рубежом - в Азербайджане, Киргизии, Казахстане, Беларуси, Таджикистане, Узбекистане.

XIII ЕЭФМ стал самым масштабным за всю историю проведения форума, добавили организаторы.