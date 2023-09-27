Совкомбанк и фонды-партнеры подвели итоги благотворительной акции "Халвы"

ТАСС, 27 сентября. Совкомбанк оказал помощь подопечным благотворительных фондов на 2,2 млн рублей. Теперь проект "Не словами, а делами" продолжит работу на базе новой платформы банка для благотворительности "Про добро".
Совкомбанк перечислил собственные средства на благотворительность в размере 1% от покупок у партнеров карты рассрочки "Халва", которые совершили участники акции проекта "Не словами, а делами". Пожертвования получили благотворительные фонды: "Хофф", "Арифметика добра", "Искорка надежды", "Хрупкие люди", "Все все вместе", "Дети без мам", "Адели", "Ника" и другие.
Переданные средства уже помогли фондам оплатить и софинансировать установку гастростом, проведение остэосинтеза, закупку протезов и туторов для конечностей юным подопечным, а также организовать онлайн-уроки с репетиторами для детей-сирот и начать программу физической реабилитации подростков, пострадавших от несчастных случаев.
"Халва" уже не в первый раз становится частью добрых историй и помогает людям почувствовать причастность к достижению общественно значимых целей. Мы планируем популяризировать альтруизм среди наших клиентов и дальше. Уверены, что интеграция "Не словами, а делами" с платформой "Про добро" сможет не только преумножить вклад в благотворительность, но и стать полезной для наших клиентов", - рассказал директор национальной системы рассрочек "Халва" Александр Дворский.
В акции "Не словами, а делами" зарегистрировались 12,5 тыс. человек. Участники смогли оказать помощь благотворительным фондам, совершая покупки по карте, и воспользоваться увеличенным до 12 месяцев периодом рассрочки у всех партнеров "Халвы".
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