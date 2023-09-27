Совкомбанк и фонды-партнеры подвели итоги благотворительной акции "Халвы"

В акции "Не словами, а делами" зарегистрировались 12,5 тыс. человек, которые смогли оказать помощь благотворительным фондам, совершая покупки по карте

ТАСС, 27 сентября. Совкомбанк оказал помощь подопечным благотворительных фондов на 2,2 млн рублей. Теперь проект "Не словами, а делами" продолжит работу на базе новой платформы банка для благотворительности "Про добро".

Совкомбанк перечислил собственные средства на благотворительность в размере 1% от покупок у партнеров карты рассрочки "Халва", которые совершили участники акции проекта "Не словами, а делами". Пожертвования получили благотворительные фонды: "Хофф", "Арифметика добра", "Искорка надежды", "Хрупкие люди", "Все все вместе", "Дети без мам", "Адели", "Ника" и другие.

Переданные средства уже помогли фондам оплатить и софинансировать установку гастростом, проведение остэосинтеза, закупку протезов и туторов для конечностей юным подопечным, а также организовать онлайн-уроки с репетиторами для детей-сирот и начать программу физической реабилитации подростков, пострадавших от несчастных случаев.

"Халва" уже не в первый раз становится частью добрых историй и помогает людям почувствовать причастность к достижению общественно значимых целей. Мы планируем популяризировать альтруизм среди наших клиентов и дальше. Уверены, что интеграция "Не словами, а делами" с платформой "Про добро" сможет не только преумножить вклад в благотворительность, но и стать полезной для наших клиентов", - рассказал директор национальной системы рассрочек "Халва" Александр Дворский.

В акции "Не словами, а делами" зарегистрировались 12,5 тыс. человек. Участники смогли оказать помощь благотворительным фондам, совершая покупки по карте, и воспользоваться увеличенным до 12 месяцев периодом рассрочки у всех партнеров "Халвы".

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