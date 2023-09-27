Студенты СурГУ стали победителями стипендиальной программы Совета финансового рынка

Два студента направления "экономическая безопасность" Института экономики и управления Сургутского госуниверситета получат премии по 120 тыс. рублей

ТАСС, 27 сентября. Cтуденты четвертого и третьего курсов направления "экономическая безопасность" Института экономики и управления Сургутского государственного университета Михаил Калиниченко и Юлия Чубачук вошли в число победителей конкурса стипендиальной программы организаций финансового рынка "Инвестиции в Будущее". Об этом по результатам подведения итогов конкурса Российским Советом финансового рынка сообщают в вузе.

Ректор СурГУ Сергей Косенок подчеркнул, что в настоящее время в российских вузах действуют различные меры материальной поддержки обучающихся. "Дополнительно к государственной академической стипендии обучающиеся СурГУ на конкурсной основе могут получить стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; именную стипендию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; именные стипендии от юридических или физических лиц: стипендии ректора, Ученого совета; стипендию им. А.И. Тихенко; стипендию организаций финансового рынка. С целью поддержки молодых ученых по инициативе университета реализуется стипендиальная программа "Аспирантура полной занятости". На конкурсной основе отбираются аспиранты, которые в течение обучения получают к основной академической стипендии дополнительную ежемесячную выплату. И этот перечень стипендий пополняется", - отметил ректор.

"География мероприятия - 58 регионов. 165 стипендиатов практически со всей России. Для нашего института и университета в целом - это отличный результат! Будем развиваться дальше, стремиться к лучшему и не останавливаться на достигнутом", - резюмировала замдиректора Института экономики и управления СурГУ Евгения Дорожкина.

О стипендии и программе

Премия в размере 120 тыс. рублей учреждена с целью поощрения научно-исследовательской деятельности обучающихся в области развития российского финансового рынка. Учредители стипендий - АО "Ханты-Мансийский НПФ" и Ассоциация развития финансового рынка "Некоммерческое партнерство участников финансового рынка РТС". Торжественная церемония вручения стипендиальных свидетельств прошла в Москве 26 сентября.

"Инвестиции в Будущее" - программа корпоративных и именных стипендий для поддержки учащейся молодежи из вузов и ссузов России. Учреждена в 2022 году Советом финансового рынка. Оператор - Ассоциация участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС", которая объединяет более 100 профессиональных участников фондового рынка - это брокеры, дилеры, банки.