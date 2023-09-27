К юбилею Владимира Машкова выйдет проект "Худрук" 2 октября

Проект представляет собой серию документальных портретов актеров Московского театра Олега Табакова

ТАСС, 27 сентября. Специальный проект "Худрук", приуроченный к юбилею народного артиста РФ, художественного руководителя Московского театра Олега Табакова и худрука Школы Олега Табакова Владимира Машкова, который в ноябре отметит 60-летие, выйдет в телеэфире 2 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Москва 24", который покажет проект.

Проект представляет собой серию документальных портретов актеров Московского театра Олега Табакова. Авторы раскрывают своего худрука не только как артиста театра и кино, но в первую очередь как педагога и наставника, руководителя театра и школы, который успешно продолжает дело Олега Павловича Табакова, взращивая новое поколение артистов и применяя свой уникальный метод.

"Высшая форма существования артиста - это перевоплощение. Это путь, который артист проходит на сцене вместе со зрителем. И мы стремимся к тому, чтобы, когда артист выходит на сцену, не было видно драматурга, режиссера и самого артиста, а оставался живой, настоящий образ", - рассказал Машков.

Героями цикла также стали молодые артисты: Севастьян Смышников, Антон Рогачев, Владислав Миллер, Милана Бру, Ксения Утехина.

Возрастное ограничение: 16+.