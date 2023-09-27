В холдинге уверены, что будущее - в развитии направления применения метанола в качестве топлива на судах, железнодорожном транспорте и в теплоэнергетике

ТАСС, 27 сентября. Делегация "Метафракс Групп" представила свой взгляд на перспективы развития метанольной отрасли на XVIII международной конференции "Метанол", которая прошла 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают в пресс-службе холдинга.

По словам представителей холдинга, будущее этой отрасли - в развитии направления применения метанола в качестве топлива на судах, железнодорожном транспорте и в теплоэнергетике.

"Участники рынка обсуждали последствия спада экспортных поставок российского метанола, ориентированных на Запад, переориентирование отгрузок на азиатское направление. Однако, по словам представителей холдинга "Метафракс Групп", на сегодняшний момент усиливается потребность развития новых рынков реализации метанола. Например, как более экологичной альтернативы классическому топливу для крупнотоннажного транспорта и теплоэнергетики", - акцентировали в пресс-службе.

"Текущие рынки потребления метанола в России и сокращающиеся из-за санкций объемы экспорта не обеспечивают на 100% загрузку ключевых производителей. Сегодня промышленное использование метанола ограничено классическими отраслями применения, его роль в качестве альтернативного топлива недооценена. "Метафракс" видит большой потенциал применения метанола в качестве судового, автомобильного и железнодорожного топлив, а также топлива для энергетики", - отметил директор по стратегии и инвестициям "Метафракс Групп" Левон Гарслян в ходе выступления.

Внедрение метанола в качестве топлива, по словам Гарсляна, должно повлиять не только на производителей метанола. "Развитие альтернативной энергетики - долгосрочная история, поэтому по прочим направлениям использования метанола работу необходимо начинать уже сейчас", - приводятся в сообщении его слова.

"Представители холдинга отметили готовность "Метафракс Групп" выступить модератором и организатором рабочих групп для продвижения метанола как судового топлива в России. Группа компаний готова обеспечить техническую поддержку соответствующих тестовых испытаний", - добавили в пресс-службе.

"Необходимо организовать совещания с судовладельцами и судостроителями, разработать технологию опытного прототипа судового двигателя на метаноле, а затем его построить. Для реализации этой стратегии отрасль нуждается в разработке перечня мер господдержки для приобретения и строительства судов на метаноле, внесения изменения в нормативные и регулирующие документы по судовым топливам", - подчеркнула старший аналитик департамента стратегии и развития "Метафракс Групп" Татьяна Артюшкова.