Новый Театр представит премьеру новой редакции "Лавра" на сцене театра Российской Армии

Главные роли в спектакле продолжат исполнять Дмитрий Певцов, Леонид Якубович и Валентин Клементьев

ТАСС, 28 сентября. Спектакль "Лавр", поставленный Эдуардом Бояковым по роману Евгения Водолазкина, ставший одним из заметных событий театрального сезона 2020-2021 годов, возвращается 5 и 6 октября на столичную сцену.

В центре сюжета - история человека, прошедшего путь от мальчика-сироты к врачевателю, от юродивого и бродяги до отшельника и святого. События происходят в разные исторические периоды по всему миру. Архаический быт оборачивается мегаполисом, старославянский язык переплетается с современным сленгом, прошлое, настоящее и будущее существуют в единстве, глубокая религиозно-мировоззренческая тема покаяния раскрывается с позиций сегодняшнего человека, отстаивающего свое право на духовную победу в буре мировых и личных катастроф.

По данным театра, в 2021 году первая версия "Лавра" стала одним из наиболее продаваемых спектаклей в Москве. За полгода проката его посмотрели более 35 тыс. зрителей.

Эдуард Бояков, режиссер-постановщик, автор инсценировки рассказал: "Первая версия "Лавра" имела несомненный успех у зрителей. Возвращая его на сцену, мы не ставим задачу повторить этот успех - нельзя, да и неинтересно входить в реку дважды. Мы относимся к нашим достижениям, как к трамплину, который может вывести постановку на новый уровень. Сегодня духовное послание "Лавра" приобретает особую внятность: еще больше испытаний, еще больше драматизма и боли выпало современному человеку. Еще острее звучит тема искупления роковых ошибок, преодоления фатума, поиска выхода. И тем больше человеку нужен единственно верный ответ, закодированный в "Лавре": только работа с собственной совестью составляет истинный смысл жизни".

Главные роли в спектакле продолжат исполнять Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев. Актерский ансамбль пополнился новыми артистами. В частности, в спектакле примут участие молодая артистка Амина Синагатуллина, выпускница ГИТИСа, мастерской Валентина Клементьева и артисты театра Российской Армии - Анфиса Ломакина, Валерия Мисанова, Ксения Таран, Диана Борина, Александр Леонтьев, Илья Баранов.

По словам Боякова, Водолазкин является одним из нескольких современных русских писателей, которым удалось вернуть в литературное поле жанр настоящего большого романа. Театру это дает возможность формировать слаженную труппу.

Как рассказал режиссер, в новой версии "Лавра" будем усилен принцип парадоксальности сосуществования реалий разных эпох. Например, в романе Водолазкина герои в XV веке идут по лесу, натыкаясь на пластиковые бутылки. В переводе на язык театра это может быть сочетание архаичных, "старомодных" атрибутов вроде пучков настоящей соломы или обычного веника с самыми высокотехнологичным световыми и сценографическими эффектами, придуманными художником по свету Алексеем Наумовым и сценографом Александром Цветным, в творческом багаже которого оформление шоу "Алые паруса".

Новую редакцию "Лавра" можно будет увидеть на сцене Центрального театра Российской Армии, оснащенной двумя поворотными кругами разных диаметров, что дает возможность для создания разных картин и перемен декораций. Благодаря этому все в обновленном спектакле стало масштабнее, в том числе и реквизит: например, кульминационная сцена в Иерусалиме приобретает 60 дополнительных лампад, опускающихся из-под колосников.

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