Второй день ВНОТ-2023 запомнился деловой программой, забегом и квестом

Программа включала 45 мероприятий, ключевым из которых стала конференция Минтруда России

ТАСС, 28 сентября. Второй день VIII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) начался с забега на Кубок Росконгресса: на дистанцию 5 км вышли 200 участников, а разминку перед соревнованием провели олимпийские чемпионы Рио-2016 гимнастка Мария Толкачева и рапирист Тимур Сафин. Маршрут прошел в антураже олимпийских объектов и панорамы Кавказских гор.

Деловая программа включала 45 мероприятий, ключевым из которых стала конференция Минтруда России "Устойчивое развитие системы управления охраной труда: новые инструменты и возможности", на которой обсудили инструменты, способствующие производственный травматизм.

"Сегодня сформировано риск-ориентированное законодательство в области охраны труда. То есть усилия государства в сфере регулирования охраны труда направлены не столько на подробную регламентацию процессов безопасного выполнения работ, сколько на внедрение эффективной системы выявления, оценки и снижения опасностей и профессиональных рисков до того, как они станут причиной ухудшения здоровья работников. В настоящее время Минтруд России совместно с социальными партнерами продолжает работу по выстраиванию процедуры управления охраной труда у работодателя, основываясь на принятых нормативных правовых актах и современных международных стандартах, и рекомендациях Международной организации труда", - отметил в своем выступлении замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.

Знаковым мероприятием стало большое пленарное заседание "СЗН нового типа как драйвер развития страны", в рамках которого обсудили реализацию проекта по комплексной модернизации службы занятости. Проект стартовал в этом году и предполагает одновременное обновление всей сети центров занятости населения в регионах. До конца года в стране будут открыты в общей сложности 550 кадровых центров "Работа России". Заседание открыло деловую программу Дней службы занятости на ВНОТ. Основанием для модернизации службы занятости призван стать новый закон о занятости, которому была посвящена профильная сессия "Новый закон о занятости: развивая рынок труда", на которой заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий подробно рассказал об изменениях в законодательстве и их применении на практике и ответил на вопросы из зала.

Международное направление было представлено Российско-Белорусской конференцией по вопросам гармонизации законодательства в области охраны труда и закрытой конференцией "36-е заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников Содружества Независимых Государств".

В рамках второго дня ВНОТ состоялась Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Экспертным советом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей", Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России" по вопросам содействия органам государственной власти Российской Федерации и российскому бизнесу в работе по легализации (обелению) отраслей экономики, в котором приняли участие Статс-секретарь, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Пудов и Председатель Экспертного совета ФГАУ РФТР Фонда развития промышленности Антон Данилов-Данильян, а также подписание Соглашения о сотрудничестве между ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения" и ООО "Русагро-Балаково" при участии генерального директора ЭКОСТАНДАРТ ГРУПП, члена генерального совета "Деловой России" Николая Кривозерцева и заместителя директора ООО "РУСАГРО-БАЛАКОВО" Владимира Корябкина.

27 сентября были объявлены и награждены участники Всероссийского рейтинга организаций среднего и малого бизнеса в области охраны труда и Всероссийского рейтинга организаций крупного бизнеса в области охраны труда, а также победители в Конкурсе "Лучший специалист по охране труда" и Конкурса "Лучшие цифровые решения по охране труда".

Прошли финал и церемония награждения победителей Всероссийского интеллектуального турнира "Труд - Знание - Безопасность".

На выставочной экспозиции форума состоялась презентация Территории инноваций, на стендах которой гости ВНОТ смогли попробовать продукты питания для работников вредного производства, обогащенные витаминами, протестировать имитационный тренажер для проведения вводного инструктажа по охране труда для офисных работников и проверки усвоенных знаний, примерить умную каску АТОМ 4.0 и многое другое. На Пространстве Минтруда состоялось награждение по результатам прохождения интерактивного квеста "ПРОФИ В ОХРАНЕ ТРУДА!".

Спортивная программа второго дня ВНОТ продолжилась Кубком Росконгресса по шахматам и Кубком Росконгресса по шашкам, а также сеансом одновременной игры с международным Гроссмейстером по шахматам, четырехкратным чемпионом Европы по быстрым шахматам и блицу Максимом Луговским.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Оператор мероприятия - Фонд Росконгресс.

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