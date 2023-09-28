ПСБ поддержит развитие системы социального питания

По оценкам компаний, в ближайшее 10-летие потребуется более 100 млрд рублей, которые позволят обеспечить развитие системы социального питания в России

ТАСС, 28 сентября. ПСБ и Союзсоцпит договорились совместно развивать инфраструктуру и инструменты финансовой поддержки социального питания. Соглашение подписали Константин Басманов, заместитель председателя ПСБ, и Владимир Чернигов, директор АНО "Отраслевой союз развития социального питания".

Стороны отметили необходимость реализации комплекса мер, которые обеспечат выход системы социального питания на новый уровень. Среди них: содействие разработке и реализации государственных и региональных программ, направленных на совершенствование организации горячего питания в образовательных учреждениях, участие в разработке и внедрении новых технологий, направленных на повышение качества социального питания, обеспечение специальных финансовых инструментов поддержки в этой области, выстраивание эффективного взаимодействия между всеми участниками процесса и другие инициативы.

Басманов отметил, что социальное питание - это важный инструмент достижения целей национального проекта "Демография", в частности поддержки населения и, прежде всего, семей с детьми. Поэтому необходима заинтересованная позиция и активная поддержка со стороны всех участников процесса, а также конкретные шаги для привлечения частных инвесторов.

"По нашим оценкам, в ближайшее 10-летие потребуется более 100 млрд рублей, которые позволят обеспечить развитие системы социального питания в России. В частности, переоснастить или провести капитальный ремонт пищеблоков в образовательных учреждениях, сформировать современные технологические и логистические цепочки, построить производственные центры, а также обеспечить финансирование других мер. Сегодня такие планы можно реализовать только при использовании механизма офсетных контрактов, государственно-частного партнерства, концессий, контрактов жизненного цикла и других инструментов. Соглашение с Союзсоцпитом станет новым этапом как в реализации мер, направленных на совершенствование социального питания, так и в решении задач по привлечению новых участников в эту важнейшую социально-экономическую сферу", - сказал Басманов.