Почта Банк повысил ставку по вкладам до 13% годовых

Открыть вклад "Добро пожаловать" можно во всех точках обслуживания банка

ТАСС, 28 сентября. Почта Банк увеличил максимальную ставку по вкладам до 13% годовых. Такие условия действуют при размещении средств на депозите "Добро пожаловать" на 3 месяца и на сумму до 500 тыс. рублей. Открыть вклад с повышенной ставкой могут не только новые, но и все действующие клиенты, которые не используют накопительные продукты банка более 91 дня.

"На фоне очередного повышения ключевой ставки на рынке наблюдается новый виток повышения ставок по вкладам. И для потребителя это отличная возможность выгодно разместить свои накопления. Мы рекомендуем обратить внимание в первую очередь на краткосрочные вклады - на 3-6 месяцев. Наше предложение - 13% годовых на 3 месяца - сегодня лучшее на рынке по коротким вкладам. Так вы сможете зафиксировать высокую доходность на короткий срок и быстро отреагировать в случае изменения условий на рынке. Откладывать размещение средств в ожидании дальнейшего изменения ставок точно не стоит, поскольку в этом случае потери от инфляции даже за короткий период могут оказаться существенно выше", - отметил заместитель президента - председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин.

Открыть вклад "Добро пожаловать" можно во всех точках обслуживания банка (около 25 тыс. по всей стране). Подробнее о вкладе "Добро пожаловать" на сайте Почта Банка.

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