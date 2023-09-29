В Богдановиче Свердловской области построят новый спортивный комплекс

Реализация проекта с учетом разработки проектной и сметной документации потребует свыше 454 млн рублей

ТАСС, 29 сентября. Строительство спортивного комплекса "Родина" планируется начать в 2024 году в городе Богданович Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

"Реализация проекта потребует серьезных затрат - с учетом разработки проектной и сметной документации необходимо 454,6 млн рублей. Строительством займется АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" - подрядчик, который ранее уже возводил знаковые социальные объекты. <...> Сейчас жители города занимаются спортом в СК "Колорит", который нуждается в глобальной реконструкции. Я прорабатывала с главой Богдановичского городского округа различные варианты решения вопроса, и было принято решение построить новый комплекс на другом участке", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

По ее словам, "Колорит" будет постепенно ремонтироваться, там продолжат свою работу подростково-молодежный клуб, танцевальный зал, библиотека и совет ветеранов. Обсуждается открытие здесь филиала Детской школы искусств.

В пресс-службе уточнили, что начала строительства спортивного комплекса "Родина" запланировано на 2024 год, он будет располагаться в северной части Богдановича.