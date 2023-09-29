Выставку Музея Победы покажут в Азербайджане

Экспозиция откроется 9 октября в Русском доме в Баку

ТАСС, 29 сентября. В Русском доме в Баку 9 октября откроется выставка Музея Победы "На высоте". Экспозиция начнет работу в день 80-летия победы советских войск в битве за Кавказ. Открытие пройдет в рамках тематического мероприятия совместно с Музеем истории Азербайджана.

"Выставка расскажет о Кавказской битве как о масштабном, ожесточенном сражении, развернувшемся в сложнейших условиях степей, приморья и горно-лесистой местности. Бои велись на земле, на воде и в воздухе. Битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года. Она стала одной из самых продолжительных в истории Великой Отечественной войны: 442 суток советские войска отважно сражалась за стратегически важный регион, потеря которого грозила утратой драгоценных ресурсов и поражением в войне", - отметили в Музее Победы.

В выставку вошло более 50 оцифрованных экспонатов из фондов Музея Победы. Это фотографии, документы, плакаты, рисунки фронтовых художников и др. Виртуальные посетители узнают об оборонительном этапе сражения, силах сторон, героях сражений, операции по снятию фашистского флага с Эльбруса, контрнаступлении советских войск и освобождении городов.

Выставка продолжит работу до 15 октября.

9 октября - День воинской славы, посвященный победе советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году в битве за Кавказ.

Возрастное ограничение: 6+.