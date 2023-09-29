Почта Банк продлил кешбэк 10% за покупки в супермаркетах и на почте до конца года

В течение 3-х месяцев будет возвращаться до 1 тыс. рублей ежемесячно

ТАСС, 29 сентября. Клиенты, которые впервые оформят дебетовую карту "Моя карта" Почта Банка по 31 декабря 2023 года, будут в течение трех месяцев получать кешбэк 10% за покупки в любых продуктовых магазинах и на почте. И это в дополнение к базовому кешбэку 1% за все покупки. Накопленные бонусы можно обменять на рубли (1 бонус = 1 рубль) в мобильном приложении банка или потратить на покупку товаров в каталоге "Мультибонус".

Кроме того, Почта Банк выплатит 1 тыс. рублей каждому клиенту, который впервые выпустит "Мою карту" с 1 сентября по 31 октября 2023 года и совершит по ней любую покупку в течение 90 дней.

Таким образом, оформив "Мою карту" по 31 октября 2023 года, клиенты смогут получить максимальную выгоду - до 7 тыс. рублей в первый месяц:

1 000 рублей на счет за выпуск карты и любую покупку по ней в течение 90 дней

кешбэк 1% за все покупки по карте (до 5 тыс. рублей в месяц)

10% за покупки в супермаркетах и на почте (до 1 тыс. рублей в течение трех месяцев)

Дебетовая "Моя карта" - это "все за 0 рублей":

0 рублей комиссия за выпуск;

0 рублей ежемесячная комиссия за обслуживание;

0 рублей снятие наличных в банкоматах банка;

0 рублей снятие наличных в любых банкоматах (при обороте от 10 тыс. рублей);

0 рублей переводы до 100 тыс. рублей через СБП.

"Мою карту" можно выпустить бесплатно во всех точках обслуживания Почта Банка и в мобильном приложении, добавив ее в смартфон для бесконтактной оплаты. Подробнее о карте на сайте банка.

Реклама. АО "Почта Банк".