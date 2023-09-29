Совкомбанк перечислил в фонды более 7 млн рублей по акции "Готовимся к школе с Халвой"

Средства перечислены в фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей "Дорога жизни", фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и детям с инвалидностью "Русфонд", а также первую фудшеринговую организацию России, банк еды "Русь"

ТАСС, 29 сентября. Акция "Готовься к школе с Халвой" продлилась с 1 августа по 10 сентября. По ее условиям зарегистрированные участники получили увеличенную до 18 месяцев рассрочку на любые покупки у всех партнеров "Халвы". 1% от общей суммы совершенных в период акции транзакций Совкомбанк перечислил в качестве пожертвования в три благотворительных фонда.

"За шесть недель действия "школьной" акции к ней присоединились почти 80 тыс. клиентов "Халвы". Каждый из них смог принять участие в благотворительности, просто совершая свои обычные покупки в рассрочку по карте. Общая сумма перечисленных в фонды пожертвований превысила 7 млн рублей. В этом году вместе с нашими клиентами и партнерами-ритейлерами мы провели уже несколько социально значимых проектов и продолжим реализацию наших благотворительных инициатив", - прокомментировал управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский.

Все средства перечислены подопечным благотворительного фонда помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей "Дорога жизни", благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и детям с инвалидностью "Русфонд", а также первой фудшеринговой организации России, банка еды "Русь".

"Наш фонд помогает детям-сиротам из отдаленных регионов России. Благодаря акции "Халвы" мы закупили все необходимое для подготовки детей к школе - учебники, яркие тетради, книги, развивающие пособия, товары для творчества. Всего наборы школьных принадлежностей получили 275 детей, а помощь была оказана 5 детским учреждениям с очень широкой географией: от Забайкальского края до Смоленска. Также мы смогли закупить школьную мебель, оргтехнику, и, конечно же, удобную школьную и спортивную форму", - сообщила руководитель БФ "Дорога жизни" Анна Котельникова.

"В Русфонд обратились руководители пятнадцати пунктов временного размещения беженцев, находящихся в Ростовской и Воронежской областях. В ПВР проживают более тысячи детей школьного возраста. Накануне нового учебного года детей нужно было собрать в школу - купить канцелярские принадлежности. И на помощь пришли клиенты Совкомбанка, участники акции "Готовимся к школе с Халвой". На собранные средства были закуплены все необходимые школьные принадлежности. Дети получили рюкзаки, тетради, дневники, ручки, наборы для творчества, карандаши, пеналы", - поделилась директор по развитию Русфонда Людмила Фомина.

"Вместе мы помогли нуждающимся семьям из Краснодарского края, Ростовской, Свердловской и Челябинской областей подготовить детей к новому учебному году. 400 школьников получили полные наборы канцелярских принадлежностей и средств гигиены, что поможет им чувствовать себя уверенно в кругу одноклассников и направить все свое внимание на получение знаний. Более 10 лет мы развиваем в стране культуру и технологии товарной благотворительности. За это время банк еды "Русь" принял и передал нуждающимся 50 млн кг продуктов и товаров на сумму 8,5 млрд рублей. Вместе с Совкомбанком мы пополнили счет добрых дел", - рассказала президент банка еды "Русь" и основатель медиапроекта "Про фудшеринг" Юлиа Назарова.

К акции также подключились партнеры "Халвы" - Ostin, Ostin Kids, Kari, Kari Kids, Fun &Sun, МЕДСИ, Bonnie&Slide и другие ритейлеры, предоставив дополнительную финансовую помощь фондам.

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