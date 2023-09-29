ПСБ: развитие механизма обратного выкупа редких бриллиантов расширит их инвестпотенциал

По словам Юлии Карповой, руководителя дивизионов "Частный капитал" и "Финансовые рынки" ПСБ, в России наблюдается интерес частных инвесторов к новым инструментам для альтернативных инвестиций

ТАСС, 29 сентября. Российский рынок инвестиционных бриллиантов активно развивается, и для дальнейшего упрощения частных инвестиций в драгоценные камни необходимо поступательное развитие инфраструктуры обратного выкупа: создание такой опции для индивидуальных редких бриллиантов. Такое мнение высказала Юлия Карпова, руководитель дивизионов "Частный капитал" и "Финансовые рынки" ПСБ, выступая в сессии "Перспективы рынка инвестиционных бриллиантов" на площадке Московского финансового форума.

По ее словам, в России наблюдается интерес частных инвесторов к новым инструментам для альтернативных инвестиций. Этому, в частности, способствовала отмена НДС на покупку драгоценных камней осенью прошлого года. Многие клиенты private banking, по словам Карповой, для диверсификации своих портфелей рассматривают бриллианты как еще один эффективный финансовый актив, обладающий инвестиционным потенциалом. И на фоне роста популярности альтернативных вложений банки предлагают качественный сервис по инвестициям в бриллианты.

Среди других мер, которые способствовали бы росту интереса и доступности такого вида инвестиций, участники дискуссии также назвали дальнейшую пролонгацию налоговых льгот бессрочно и необходимость снижения порога инвестирования в драгоценные камни.