29 сентября, 11:31

Ак Барс Банк опубликовал отчет об устойчивом развитии

Рейтинг банка, присвоенный агентством "Эксперт РА", подтвержден на уровне ESG III

ТАСС, 29 сентября. Ак Барс Банк опубликовал отчет, посвященный устойчивому развитию за 2022 год. В документе отражен вклад банка в развитие финансового сектора региона, механизмы взаимодействия с клиентами и партнерами, воздействие на общество и окружающую среду. В отчете представлены наиболее значимые благотворительные, экологические и социальные проекты.

В 2022 году в результате усиления фокуса и развития деятельности по линии устойчивого развития банк укрепил свои позиции. Рейтинг банка, присвоенный агентством "Эксперт РА", подтвержден на уровне ESG III (высокий уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам).

Также Ак Барс Банк принял участие в индексе РБК-НКР, стал лауреатом конкурса годовых отчетов RAEX-2022 в номинации "За лучшее отражение взаимодействия с обществом в публичной нефинансовой отчетности финансовых структур". Банк занял второе место среди банков в рентинге ESG-прозрачности российских компаний и банков, составленном агентством "Эксперт РА".

Ак Барс Банк поддерживает, спортивную, культурную, образовательную, научную и другие сферы общественной̆ жизни. Например, спонсирует спортивные клубы. Так, в 2020 году банк стал спонсором хоккейных клубов "Ак Барс", "Нефтехимик", баскетбольного клуба "УНИКС" и футбольного клуба "КАМАЗ". Особое внимание банк уделяет образовательной сфере. Ежегодного татарстанские первоклассники получают от Ак Барс Банка комплект из книги и обучающего мобильного приложения ко Дню знаний. Банк также содействует организации мероприятий в честь празднования Дня Победы.

Отметим, в начале 2022 года была утверждена новая Стратегия Ак Барс Банка. Она охватывает период с 2022 по 2026 год.

Ознакомиться с полным отчетом можно по ссылке 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация