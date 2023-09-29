В третий день ВНОТ эксперты ответили на вопросы в режиме открытого микрофона

Также участники форума обсудили актуальные вопросы профилактики профессиональной заболеваемости и производственного травматизма

ТАСС, 29 сентября. В Парке науки и искусства "Сириус" завершился третий день VIII Всероссийской недели охраны труда (18+). В рамках деловой программы 27 сентября состоялось 45 мероприятий. Одним из ключевых событий стала панельная дискуссия "Роль промышленной медицины в продлении трудового долголетия граждан Российской Федерации", на которой участники обсудили актуальные вопросы профилактики профессиональной заболеваемости и производственного травматизма. В работе сессии принял участие заместитель главы Минтруда России Алексей Вовченко.

Дискуссия стала продолжением темы профилактики здоровья работников, затронутой на стратегической пленарной сессии "Цифровые решения: переход на новый уровень безопасности на производстве" в первый день Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

Позже в этот же день в рамках другой дискуссии Алексей Вовченко подвел итоги проекта по совершенствованию оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда в Российской Федерации и рассказал о том, как итоги пилотного проекта будут внедряться в нормативную базу в области охраны труда.

Также в рамках деловой программы состоялось мероприятие "Открытый микрофон", во время которого заместитель директора департамента условий и охраны труда Минтруда России Андрей Воротилкин, заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, начальник департамента организации персонифицированного учета СФР Наталья Белянцева и начальник департамента организации страхования профессиональных рисков СФР Рамиль Давлетчин отвечали на вопросы руководителей предприятий и подразделений охраны труда и кадровых служб компаний широкого спектра отраслей экономики.

Международный трек 28 сентября включал Совместное заседание коллегий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также конференцию ЕЭК "Цифровизация и прогнозирование: развитие инструментов управления рынком труда в ЕАЭС".

В третий день Форума состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Федеральной службой по труду и занятости и Департаментом государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь при участии руководителя Роструда Михаила Иванкова и директора Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Александра Семича. Кроме того, ООО "Производственная безопасность и экология" в лице генерального директора Владислава Фролова и ООО "Центр исследований и разработок в области безопасности и здоровья" в лице генерального директора Андрея Москвичева подписали Соглашение (меморандум) о намерениях.

На площадке Территории инноваций прошли презентации АО "ЭР - ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (Идентификация работников и их позиционирование на территории предприятия процессах исполнения наряда-допуска), ООО "Палитра" (Специализированные продукты лечебно-профилактического питания по приказам Минтруда 291н и 298н взамен молока и витаминных препаратов), ООО Корпорация "Диполь" (VR/3D тренажеры как значимый компонент обучения персонала в сфере ОТ и ПБ).

На пространстве Минтруда России состоялась церемония награждения по результатам прохождения интерактивного квеста "ПРОФИ В ОХРАНЕ ТРУДА!" и результатам теста "Проверка знаний по охране труда".

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Оператор мероприятия - Фонд Росконгресс.

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