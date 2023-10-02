На Севере исследуют современное состояния традиционного рыболовства коренных народов

Депутаты и аппарат комитета Госдумы РФ рассчитывают, что по результатам экспедиции появится перечень предложений, актуализирующих Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"

ТАСС, 2 октября. Участники высокоширотной комплексной экспедиции "Чистая Арктика - Восток 77" проводят исследования современного состояния традиционного рыболовства народов Севера для того, чтобы выявить региональные и территориальные отличия в технологиях и организационных механизмах этого промысла.

"Каждая территория и каждое современное сообщество коренных народов имеет технологические и сезонные особенности рыболовства и пользования рыбопромысловыми локациями, - рассказала эксперт думского комитета, доктор антропологии Вероника Симонова. - Мы в ходе экспедиции фиксируем определенные отходы от промысловых технологий предков у коренных народов, но это не должно менять подходов к обеспечению прав КМНС на традиционное рыболовство. Очень современный законопроект, который сегодня находится в работе должен учесть рад региональных особенностей. Надеюсь, результаты исследований экспедиции станут достаточной аргументацией для предстояших добавлений в проект документа".

Речь о проекте Федерального закона № 309477-8 О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (в части регулирования рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации).

Депутаты и аппарат комитета Госдумы РФ провели работу при рассмотрении законопроекта и рассчитывают, что в ближайшее время на основании полевых исследований экспедиции появится перечень предложений, актуализирующих документ.

"Сегодня нам и ученым предстоит собрать фактуру и экспертные мнения в 19 регионах работы экспедиции, чтобы иметь полноценную карту современного рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, - рассказал член экспертного совета Комитета Госдумы по делам национальностей Андрей Метелица, который выступил в качестве постановщика задач экспедиции в части традиционного рыболовства КМНС на Дальнем Востоке.

В частности, новому закону предстоит урегулировать права членов семей представителей коренных народов, которые сами не являются коренными, но должны заниматься традиционным рыболовством для того, чтобы обеспечивать семью.

Новый закон определит правовые аспекты традиционного рыболовства для более чем 40 коренных народов на многие десятилетия вперед.

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