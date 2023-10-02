Perspectum Awards 2023 объявляет жюри и продлевает сроки подачи заявок

ТАСС, 2 октября. Профессиональный конкурс маркетинговых услуг Perspectum Awards представляет состав жюри третьего сезона. К оценке работ привлечены более 40 специалистов из разных областей маркетинга - лидеры рекламных групп, агентств и российских брендов. Прием заявок на конкурс открыт до 8 октября.
За оценку кейсов, отправленных на Perspectum Awards в 2023 году, отвечают директора по маркетингу, руководители креативных и диджитал-подразделений рекламных агентств, топ-менеджеры известных компаний. Традиционно к участию приглашены представители Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг, которая более 20 лет представляет и защищает интересы агентств и клиентов на рынке.
Организаторы конкурса ставят перед собой следующую задачу: "Качество и эффективность маркетинговых решений необходимо измерять четкими показателями. Чем лучше реализована идея, тем ярче это отразится на достижениях рекламной кампании. Одна из главных задач конкурса - продвигать действенные маркетинговые практики, которые помогут клиентам добиваться своих целей. А также поощрять те инструменты, которые приносят гарантированный результат", - сообщили в Оргкомитете Perspectum Awards.
Жюри 2023 года:
- Аветисян Олеся, генеральный директор КГ Риалвеб
- Алексеев Андрей, директор по маркетингу МТС Live
- Андреев Илья, исполнительный творческий директор Cheil Russia
- Ахунова Марьям, Chief Creative Officer (креативный директор) GRAPE
- Башилова Екатерина, директор по маркетингу Аскона
- Бутенко Алексей, руководитель управления специальных проектов ТАСС
- Быкова Елена, СЕО (генеральный директор) "Часы" Златоустовского часового завода, председатель клуба маркетологов и сервисологов "КМС"
- Глухова Ольга, директор и основатель VIVAT
- Господарикова Светлана, руководитель по маркетинговым коммуникациям корпоративного бизнеса МегаФон
- Гуржий Олеся, руководитель департамента событийного маркетинга Progression Group
- Дансков Андрей, креативный директор, управляющий партнер Great Advertising Group
- Дударева Аделина, исполнительный директор ACTIVE8
- Ефимов Сергей, Директор по стратегическому продуктовому развитию OMD Resolution
- Жданович Оксана, директор по маркетингу O’STIN
- Здесенкова Екатерина, CEO (генеральный директор) и управляющий акционер iConText Group
- Зотова Дарья, директор группы по работе с клиентами emg
- Карпухина Оксана, директор по стратегическому маркетингу Selgros Cash & Carry
- Крачек Анна, продакшен-директор Лайфхакера
- Крутова Ксения, руководитель направления по спецпроектам Авито
- Крючкина Агата, старший менеджер отдела контент-поддержки продаж SPLAT
- Кудрявцев Павел, CEO (генеральный директор) и основатель продюсерского центра be all bright! group
- Лабзова Ирина, Client Service Director (директор по работе с клиентами) DPG Russia
- Ларин Дмитрий, CEO Trade Marketing (генеральный директор направления трейд-маркетинга) ОККАМ
- Леви Кристина, руководитель диджитал-направления AROUND
- Лубнин Кирилл, вице-президент по стратегии и развитию КРОС
- Малеев Димитрий, соучредитель Diversity Group
- Нуварьев Александр, креативный директор Action
- Ольховская Юлия, стратегический директор ADV
- Осокин Андрей, директор по маркетингу "Детский мир"
- Пустовит Сергей, управляющий партнер Revolution
- Рубан Василий, CEO (генеральный директор) креативного агентства "Штольцман и Кац", Вице-президент АКАР, Директор АКАР Урал
- Рыдзевская Ольга, CEO (генеральный директор) агентства Worlds (ex. Подъёжики), председатель REMA
- Рябичев Антон, управляющий партнер Goose Gaming
- Рязанцев Даниил, руководитель отдела реализации цифрового инвентаря ТНТ/ТНТ4
- Середкин Пётр, исполнительный продюсер направления инновационных решений VK
- Смолицкая Жанна, клиентский директор Weborama
- Сямиуллин Рафаэль, управляющий партнер DIY SERVISE
- Тищенко Гаянэ, директор департамента брендированной продукции и мерча СберМаркетинг
- Трофимова Оксана, директор департамента маркетинговых коммуникаций "ПЯТЁРОЧКА"
- Тупикина Анна, директор по маркетингу СберМаркетинг
- Ускова Анна, управляющий директор DARR (ГК "Родная Речь")
- Фортуна Лариса, президент BeeTL и вице-президент РАМУ
- Царев Александр, креативный директор Ace Target и член правления РАМУ
- Чуков Виктор, руководитель службы маркетинга и развития бизнеса "Михайлов и Партнёры"
Список экспертов продолжается формироваться.
Президент BeeTL и вице-президент РАМУ Лариса Фортуна сообщила: "Perspectum Awards - конкурс эффективного маркетинга, и я рада, что в каждом сезоне участников становится все больше. Это значит, что мы объединяем индустрию, вдохновляем рекламное сообщество на результативные решения".
Креативный директор Action Александр Нуварьев поделился: "В этом году, как впрочем и всегда, хочется удивиться. Удивиться от нестандартных подходов и красивых решений. Поскольку Perspectum Awards - это конкурс, то работам недостаточно быть просто хорошими, они должны быть, с одной стороны, неожиданными, а с другой - понятными для своего потребителя. Если удается соблюсти этот баланс, то это уже заявка на успех. Маркетинговые услуги - динамичная индустрия с широким набором инструментов и сервисов. Возможности огромны, и интересно посмотреть на способы их компиляции, а также на решения, которые лучше всего работают на бизнес".
Креативный директор Ace Target и член правления РАМУ Александр Царев сообщил: "Большая удача окунуться в поток креативных решений. Очень рассчитываю на то, что Perspectum Awards в этом году привлечет множество интересных и эффективных работ. Практика показывает: сложные времена стимулируют изобретательность маркетологов. К счастью, с проникновением инструментов нейросетей снижаются затраты на продакшн и больше внимания можно уделить собственно идее и механикам коммуникации. Так что конкурс обещает быть интересным".
Сейчас происходит сдвиг рекламного рынка в сторону грамотного продвижения в ритейле. В этой связи Perspectum Awards ввел пул новых номинаций в области трейд-маркетинга. Также среди направлений - работа в социальных медиа, прямой маркетинг и кейсы по привлечению онлайн-трафика, которые лидируют по количеству заявок на конкурсе.
"Тренды на рынке задают персонализация и цифровизация. Успешный проект - это сочетание креатива, продуманной механики и точной оценки эффективности. Также есть запрос на социальный позитив и ответственность брендов", - отмечает Александр Царев.
По мнению Александра, стать ближе к победе в конкурсе позволит сильная общая идея, которую можно развивать в нескольких кампаниях подряд. Еще важны разумное использование мультиканальности и краткая, логичная яркая презентация проекта для конкурса.
Лариса Фортуна рекомендует относиться к подготовке фестивальных кейсов столь же ответственно, как и к реализации самих проектов. Члены жюри комплексно оценивают каждую поданную работу, смотрят, насколько кейс эффективен для бизнеса, как хорошо реализован, как отработаны инсайты.
"Не стоит забывать, что правильно выбранная номинация - это второй шаг к победе. Даже самый сильный проект, поданный не в ту номинацию, не получит высокой оценки жюри. Желаю всем удачи!" - передает Лариса Фортуна.
Проекты, отмеченные на конкурсах и фестивалях - это проекты, о которых говорят. Но за каждой великой работой стоит ежедневный колоссальный труд.
Perspectum Awards высоко ценит людей в индустрии и выступает за развитие маркетинговой культуры. Мероприятие стремится формировать прогрессивное комьюнити профессионалов, для которых маркетинг - особый тип мировоззрения и основополагающий элемент сильного бизнеса.
Кроме построения экспертного сообщества, конкурс заинтересован в непредвзятом оценивании работ. Объективность помогает выявлять устойчивые решения, которые в дальнейшем будут влиять на рекламный рынок.
Заявки на Perspectum Awards принимаются до 8 октября включительно. Победители будут объявлены в декабре.
Организаторы: РАМУ, ЦРБК
При поддержке: АКАР, АКАР Урал, АКАР Северо-Запад, АРИР
Индустриальный контент-портал: ADPASS
Генеральное информационное агентство: ТАСС
Генеральный медиапартнер: Rambler&Co
Главный информационный партнер: Российская газета
Категория: 16+.