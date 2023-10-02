Perspectum Awards 2023 объявляет жюри и продлевает сроки подачи заявок

К оценке работ привлечены более 40 специалистов из разных областей маркетинга

ТАСС, 2 октября. Профессиональный конкурс маркетинговых услуг Perspectum Awards представляет состав жюри третьего сезона. К оценке работ привлечены более 40 специалистов из разных областей маркетинга - лидеры рекламных групп, агентств и российских брендов. Прием заявок на конкурс открыт до 8 октября.

За оценку кейсов, отправленных на Perspectum Awards в 2023 году, отвечают директора по маркетингу, руководители креативных и диджитал-подразделений рекламных агентств, топ-менеджеры известных компаний. Традиционно к участию приглашены представители Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг, которая более 20 лет представляет и защищает интересы агентств и клиентов на рынке.

Организаторы конкурса ставят перед собой следующую задачу: "Качество и эффективность маркетинговых решений необходимо измерять четкими показателями. Чем лучше реализована идея, тем ярче это отразится на достижениях рекламной кампании. Одна из главных задач конкурса - продвигать действенные маркетинговые практики, которые помогут клиентам добиваться своих целей. А также поощрять те инструменты, которые приносят гарантированный результат", - сообщили в Оргкомитете Perspectum Awards.

Жюри 2023 года:

Аветисян Олеся, генеральный директор КГ Риалвеб Алексеев Андрей, директор по маркетингу МТС Live Андреев Илья, исполнительный творческий директор Cheil Russia Ахунова Марьям, Chief Creative Officer (креативный директор) GRAPE Башилова Екатерина, директор по маркетингу Аскона Бутенко Алексей, руководитель управления специальных проектов ТАСС Быкова Елена, СЕО (генеральный директор) "Часы" Златоустовского часового завода, председатель клуба маркетологов и сервисологов "КМС" Глухова Ольга, директор и основатель VIVAT Господарикова Светлана, руководитель по маркетинговым коммуникациям корпоративного бизнеса МегаФон Гуржий Олеся, руководитель департамента событийного маркетинга Progression Group Дансков Андрей, креативный директор, управляющий партнер Great Advertising Group Дударева Аделина, исполнительный директор ACTIVE8 Ефимов Сергей, Директор по стратегическому продуктовому развитию OMD Resolution Жданович Оксана, директор по маркетингу O’STIN Здесенкова Екатерина, CEO (генеральный директор) и управляющий акционер iConText Group Зотова Дарья, директор группы по работе с клиентами emg Карпухина Оксана, директор по стратегическому маркетингу Selgros Cash & Carry Крачек Анна, продакшен-директор Лайфхакера Крутова Ксения, руководитель направления по спецпроектам Авито Крючкина Агата, старший менеджер отдела контент-поддержки продаж SPLAT Кудрявцев Павел, CEO (генеральный директор) и основатель продюсерского центра be all bright! group Лабзова Ирина, Client Service Director (директор по работе с клиентами) DPG Russia Ларин Дмитрий, CEO Trade Marketing (генеральный директор направления трейд-маркетинга) ОККАМ Леви Кристина, руководитель диджитал-направления AROUND Лубнин Кирилл, вице-президент по стратегии и развитию КРОС Малеев Димитрий, соучредитель Diversity Group Нуварьев Александр, креативный директор Action Ольховская Юлия, стратегический директор ADV Осокин Андрей, директор по маркетингу "Детский мир" Пустовит Сергей, управляющий партнер Revolution Рубан Василий, CEO (генеральный директор) креативного агентства "Штольцман и Кац", Вице-президент АКАР, Директор АКАР Урал Рыдзевская Ольга, CEO (генеральный директор) агентства Worlds (ex. Подъёжики), председатель REMA Рябичев Антон, управляющий партнер Goose Gaming Рязанцев Даниил, руководитель отдела реализации цифрового инвентаря ТНТ/ТНТ4 Середкин Пётр, исполнительный продюсер направления инновационных решений VK Смолицкая Жанна, клиентский директор Weborama Сямиуллин Рафаэль, управляющий партнер DIY SERVISE Тищенко Гаянэ, директор департамента брендированной продукции и мерча СберМаркетинг Трофимова Оксана, директор департамента маркетинговых коммуникаций "ПЯТЁРОЧКА" Тупикина Анна, директор по маркетингу СберМаркетинг Ускова Анна, управляющий директор DARR (ГК "Родная Речь") Фортуна Лариса, президент BeeTL и вице-президент РАМУ Царев Александр, креативный директор Ace Target и член правления РАМУ Чуков Виктор, руководитель службы маркетинга и развития бизнеса "Михайлов и Партнёры"

Список экспертов продолжается формироваться.

Президент BeeTL и вице-президент РАМУ Лариса Фортуна сообщила: "Perspectum Awards - конкурс эффективного маркетинга, и я рада, что в каждом сезоне участников становится все больше. Это значит, что мы объединяем индустрию, вдохновляем рекламное сообщество на результативные решения".

Креативный директор Action Александр Нуварьев поделился: "В этом году, как впрочем и всегда, хочется удивиться. Удивиться от нестандартных подходов и красивых решений. Поскольку Perspectum Awards - это конкурс, то работам недостаточно быть просто хорошими, они должны быть, с одной стороны, неожиданными, а с другой - понятными для своего потребителя. Если удается соблюсти этот баланс, то это уже заявка на успех. Маркетинговые услуги - динамичная индустрия с широким набором инструментов и сервисов. Возможности огромны, и интересно посмотреть на способы их компиляции, а также на решения, которые лучше всего работают на бизнес".

Креативный директор Ace Target и член правления РАМУ Александр Царев сообщил: "Большая удача окунуться в поток креативных решений. Очень рассчитываю на то, что Perspectum Awards в этом году привлечет множество интересных и эффективных работ. Практика показывает: сложные времена стимулируют изобретательность маркетологов. К счастью, с проникновением инструментов нейросетей снижаются затраты на продакшн и больше внимания можно уделить собственно идее и механикам коммуникации. Так что конкурс обещает быть интересным".

Сейчас происходит сдвиг рекламного рынка в сторону грамотного продвижения в ритейле. В этой связи Perspectum Awards ввел пул новых номинаций в области трейд-маркетинга. Также среди направлений - работа в социальных медиа, прямой маркетинг и кейсы по привлечению онлайн-трафика, которые лидируют по количеству заявок на конкурсе.

"Тренды на рынке задают персонализация и цифровизация. Успешный проект - это сочетание креатива, продуманной механики и точной оценки эффективности. Также есть запрос на социальный позитив и ответственность брендов", - отмечает Александр Царев.

По мнению Александра, стать ближе к победе в конкурсе позволит сильная общая идея, которую можно развивать в нескольких кампаниях подряд. Еще важны разумное использование мультиканальности и краткая, логичная яркая презентация проекта для конкурса.

Лариса Фортуна рекомендует относиться к подготовке фестивальных кейсов столь же ответственно, как и к реализации самих проектов. Члены жюри комплексно оценивают каждую поданную работу, смотрят, насколько кейс эффективен для бизнеса, как хорошо реализован, как отработаны инсайты.

"Не стоит забывать, что правильно выбранная номинация - это второй шаг к победе. Даже самый сильный проект, поданный не в ту номинацию, не получит высокой оценки жюри. Желаю всем удачи!" - передает Лариса Фортуна.

Проекты, отмеченные на конкурсах и фестивалях - это проекты, о которых говорят. Но за каждой великой работой стоит ежедневный колоссальный труд.

Perspectum Awards высоко ценит людей в индустрии и выступает за развитие маркетинговой культуры. Мероприятие стремится формировать прогрессивное комьюнити профессионалов, для которых маркетинг - особый тип мировоззрения и основополагающий элемент сильного бизнеса.

Кроме построения экспертного сообщества, конкурс заинтересован в непредвзятом оценивании работ. Объективность помогает выявлять устойчивые решения, которые в дальнейшем будут влиять на рекламный рынок.

Заявки на Perspectum Awards принимаются до 8 октября включительно. Победители будут объявлены в декабре.

Организаторы: РАМУ, ЦРБК

При поддержке: АКАР, АКАР Урал, АКАР Северо-Запад, АРИР

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