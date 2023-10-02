Советник Президента РФ и посол Бахрейна обсудили торговлю и защиту редких животных

Также были затронуты вопросы проведения выездной сессии ПМЭФ в Манаме и организации российской многоотраслевой выставки в королевстве

ТАСС, 2 октября. В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмедом Аль-Саати.

"Развитие партнерских отношений для России - всегда приоритет, в том числе и со странами Залива. Наши государства настроены на развитие новых проектов, особенно в сфере торговли. Кроме того, устойчиво растет и товарооборот. Перспективы сотрудничества имеются во всех отраслях, поскольку в Бахрейне созданы отличные условия для экономической и инвестиционной деятельности по различным направлениям. Уверен, что участие делегации в РЭН-2023 и ПМЭФ-2024 создаст дополнительный импульс к развитию мультиформатного сотрудничества наших стран", - отметил Кобяков.

Cтороны также обсудили реализацию совместных проектов не только на форумном треке, но и в контексте защиты популяции редких животных. В частности, поддержку соколиного центра "Камчатка" и присоединение к Декларации о намерениях по сохранению популяции кречета, которая была подписана на ВЭФ-2023 между Россией, Китаем, Киргизией, Казахстаном, Монголией и ОАЭ.

"Участие Королевства Бахрейн в мероприятиях Фонда Росконгресс способствует установлению отношений стратегического характера между нашими государствами, а также развивает деловые связи между коммерческими структурами стран. Взаимовыгодные проекты - возможность не только закрепить дружеские отношения, но и создать уникальное международное бизнес-сообщество", - подчеркнул Ахмед Аль-Саати.

Также были затронуты вопросы проведения выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Манаме в январе 2024 года и проведение российской многоотраслевой выставки в Бахрейне при поддержке Российского экспортного центра и ТПП России.

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