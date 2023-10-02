В Сочи завершилась VIII Всероссийская неделя охраны труда

Деловая программа включала в себя более 150 мероприятий

ТАСС, 2 октября. В парке науки и искусства "Сириус" завершилась VIII Всероссийская неделя охрана труда, проходившая с 26 по 29 сентября. В деловой программе приняли участие порядка 8 тыс. участников из России и более 30 стран.

"Охрана труда и безопасность на производстве - важнейшие аспекты работы каждого предприятия, ведь от этого зависит жизнь человека. Проблематика ВНОТ затрагивает всех граждан нашей страны. Масштабное представительство не только органов исполнительной власти, но и крупнейших работодателей, компаний малого и среднего предпринимательства показало интерес к вопросам Форума. Уверен, что ВНОТ будет расширять спектр обсуждаемых тем, надеюсь, что вопросы, которые обсуждали здесь в 2023 году найдут свое воплощение в инициативах бизнеса и на законодательном уровне", - отметил Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

"Деловая программа включала в себя более 150 мероприятий. Это и круглые столы, конференции, мастер-классы, дискуссионные и пленарные сессии, отраслевые совещания ведомств и госкорпораций с участием специалистов и экспертов в области охраны труда, а также представителей регуляторов. В рамках этой Недели было подписано несколько меморандумов и соглашений о сотрудничестве, в том числе с представителями иностранных государств. Также уже традиционно на ВНОТ мы подвели итоги и наградили победителей Всероссийского рейтинга организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда", - сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

В ходе сессий ВНОТ обсуждались актуальные вопросы цифровой трансформации в социально-трудовой сфере, профилактика производственных травм, изменения рынка труда и системы образования, нововведения и изменения в нормативном правовом регулировании этой сферы, а также результаты модернизации служб занятости населения. Также подведены итоги проекта по совершенствованию оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда в России. Кроме того, участники мероприятия получили возможность задать вопросы в режиме открытого микрофона представителям соответствующих профильных ведомств. В рамках одной из сессий деловой программы представители бизнеса выступили с инициативой о создании ассоциации для специалистов в области охраны труда и производственной безопасности.

Экспозиционная часть ВНОТ в 2023 году увеличилась на треть по сравнению с прошлым годом - до 25 тыс. кв. м и 150 экспонентов, которые представили современные решения в сфере охраны труда, занятости, реабилитации и профилактики профессиональных заболеваний. В рамках выставочной экспозиции состоялась презентация Территории инноваций, на стендах которой гости ВНОТ смогли попробовать специальные продукты питания для работников вредного производства, обогащенные витаминами, протестировать имитационный тренажер для проведения вводного инструктажа по охране труда для офисных работников и проверки знаний и многое другое.

На ВНОТ-2023 были подписаны некоторые документы, в частности:

План мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда и содействия занятости населения между Федеральной службой по труду и занятости РФ и Министерством государственной службы, труда и занятости Республики Бурунди на 2023-2025 годы;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты РФ и Экспертным советом ТПП РФ, РСПП, "Деловой Россией" и "Опорой России" по вопросам содействия органам государственной власти РФ и российскому бизнесу в работе по легализации (обелению) отраслей экономики;

Соглашение о сотрудничестве между ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения" и ООО "Русагро-Балаково";

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Федеральной службой по труду и занятости и Департаментом государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;

Соглашение (меморандум) о намерениях между ООО "Производственная безопасность и экология" и ООО "Центр исследований и разработок в области безопасности и здоровья".

В рамках ВНОТ-2023 прошли награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания, Всероссийского рейтинга организаций среднего и малого бизнеса в области охраны труда и Всероссийского рейтинга организаций крупного бизнеса в области охраны труда, Конкурсов "Лучший специалист по охране труда" и "Лучшие цифровые решения по охране труда", Всероссийского интеллектуального турнира "Труд - Знание - Безопасность". На пространстве Минтруда России также наградили победителей интерактивного квеста "Профи в охране труда!" и теста "Проверка знаний по охране труда".

Отдельным событием ВНОТ-2023 был показ средств индивидуальной защиты, униформы и корпоративной одежды. На сцене прошло дефиле спецодежды от российских компаний из самых разных секторов экономики.

Закрывал VIII Всероссийскую неделю охраны труда Молодежный день - главное молодежное событие в области популяризации современных технологий в сфере охраны труда, трудоустройства, производственной и экологической безопасности. В 2023 году в молодежном мероприятии приняли участие более 1200 делегатов. В рамках ВНОТ-2023 также состоялись отборочные этапы робототехнических соревнований "Кубок РТК" и "Кубок РТК Мини".

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Оператор мероприятия - Фонд Росконгресс.

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