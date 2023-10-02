В Перми и Астрахани пройдут мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых

В числе тем экологическая повестка, развитие инфраструктуры регионов и реализация задач синергии производственного сектора и образовательных учреждений

ТАСС, 2 октября. В октябре 2023 года мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых принимают Пермский край (4-6 октября 2023) и Астраханская область (11-13 октября 2023). Ученые со всей России совместно с представителями региональных органов власти и бизнеса разработают решения актуальных практических задач, стоящих перед этими регионами.

В числе тем, которые обсудят участники рабочих групп мероприятий-спутников Конгресса молодых ученых, большая роль отведена экологической повестке, развитию инфраструктуры регионов и реализации задач синергии производственного сектора и образовательных учреждений.

Так, участники мероприятия-спутника в Пермском крае обсудят реализацию модели "Школа‑вуз‑предприятие" в регионе, технологии ликвидации экологических загрязнений от изливов в реку Каму кислых шахтных вод, повышение эффективности технологических процессов предприятий топливно-энергетического комплекса и совершенствование системы планирования и мониторинга реализации проекта "Умный город".

Работа мероприятия-спутника в Астрахани затронет ключевые экологические вопросы для этого региона. Ученые представят проекты по восстановлению и сохранению запасов водных биологических ресурсов в Волго-Каспийском бассейне и обсудят создание комплексной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Мероприятия-спутники предваряют работу III Конгресса молодых ученых и проводятся в регионах России с участием высших должностных лиц по поручению Главы государства. Мероприятия-спутники и Конгресс молодых ученых включены в план проведения Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, объявленного Указом Президента Российской Федерации 25 апреля 2022 года в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Проведение мероприятий-спутников направлено на вовлечение российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов.

В течение трех дней участникам предстоит работать в проектных группах, совершать выезды на ключевые объекты региональной инфраструктуры и защищать проекты научно-технологических решений перед представителями Правительства региона. Темы мероприятий-спутников в 2023 году опубликованы на сайте конгресс.наука.рф и касаются широкого спектра вопросов: от экологии и управления природными ресурсами до развития человеческого потенциала регионов.

III Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России - состоится 28-30 ноября 2023 года на федеральной территории "Сириус". Конгресс объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников в 2023 году выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

Дополнительно в этом году уже прошло специализированное мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых по теме вулканологии и сейсмологии в Камчатском крае, ожидается проведение мероприятия-спутника в Ямало-Ненецком автономном округе по теме вечной мерзлоты и в Архангельской области впервые пройдет мероприятие-спутник на базе государственной корпорации АО "Объединённая судостроительная корпорация".

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